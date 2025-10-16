Pogovor med Trumpom in Putinom končan, predsednik ZDA potrdil: Sestal se bo s Putinom v naši sosednji državi

Ameriški predsednik Donald Trump je po današnjem telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom napovedal, da se bo z njim srečal v Budimpešti. Datuma srečanja ni navedel. Njun pogovor je sicer označil za produktiven in dodal, da je bil dosežen velik napredek.

»Ob koncu pogovora sva se dogovorila, da se bodo naslednji teden sestali naši svetovalci na visoki ravni. Prva srečanja ZDA bo vodil državni sekretar Marco Rubio. (...). Kraj srečanja bo še določen. Predsednik Putin in jaz se bova nato srečala na dogovorjenem kraju, v Budimpešti na Madžarskem,« je na omrežju Truth Social sporočil Trump.

Pri tem je naznanil, da bosta na srečanju s Putinom videla, ali lahko končata vojno v Ukrajini. »Predsednik Zelenski in jaz se bova jutri srečala v Ovalni pisarni, kjer bova razpravljala o mojem pogovoru s Putinom in še o marsičem drugem. Menim, da je bil z današnjim telefonskim pogovorom dosežen velik napredek,« je zapisal.

Prav tako je sporočil, da mu je Putin čestital za njegova mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu. »Resnično verjamem, da bo uspeh na Bližnjem vzhodu pomagal pri naših pogajanjih za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino,« je še dodal Trump.

Pogovor med Trumpom in Putinom je potekal le dan pred srečanjem ameriškega predsednika z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši, na katerem bo slednji verjetno prosil za dobavo raket tomahawk.

Trump je v zadnjih mesecih vse bolj nezadovoljen s Putinom, saj ta zavrača njegove pozive k prekinitvi ognja in še naprej krepi napade na cilje v Ukrajini. Ta zato zaveznice poziva k okrepitvi svoje zračne obrambe in pritiska na Rusijo.