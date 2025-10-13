  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih.
Fotografija je simbolična.  FOTO: Leon Vidic, Delo
Fotografija je simbolična.  FOTO: Leon Vidic, Delo
A. G.
 13. 10. 2025 | 14:45
 13. 10. 2025 | 15:04
3:32
A+A-

Pri okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo. Pogrešanega A. H. so konec avgusta pozvali, naj se oglasi sodišču. Prav tako je sodišče pozvalo vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da se zglasijo na Okrajnem sodišču v Kopru v treh mesecih.

Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Na Policijsko upravo Koper smo naslovili vprašanja v zvezi s primerom, Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi, nam je odgovorila, da po njihovem arhivu te osebe na PU Koper niso javno iskali. Več informacij nam zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov ni mogla posredovati.

Ni časovne omejitve

Policisti izvajajo ukrepe iskanja toliko časa, dokler je to potrebno. V Sloveniji namreč nimamo časovne omejitve, kako dolgo je oseba lahko pogrešana, zato ta ostane pogrešana, dokler ni najdena živa ali mrtva. 

Tako dolgo se v evidencah ohranjajo tudi podatki o pogrešani osebi. V slovenski evidenci pogrešanih oseb sta tako na primer tudi dve osebi, pogrešani že od leta 1957, torej že več kot šest desetletij, in kar nekaj oseb je pogrešanih že več kot tri desetletja, piše na spletni strani Policije.

Statistični podatki kažejo, da v več kot polovici primerov pogrešane osebe policisti najdejo že v nekaj urah. V desetih urah se jih najde več kot 70 odstotkov, v enem dnevu (24 urah) pa več kot 80 odstotkov. Ostalih 20 odstotkov ostane še naprej pogrešanih. Tem posvečajo največ pozornosti.

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih. Približno 30 odstotkov pogrešanih oseb najde policija s svojimi aktivnostmi, okoli 30 odstotkov pa jih najdejo starši, svojci, prijatelji ali sosedje. Seveda pa je nekaj odstotkov takih, ki so hospitalizirani zaradi poškodbe ali drugega stanja. Preostale pogrešane osebe so najdene mrtve kot posledica nezgode ali samomora, v posamičnih primerih lahko postanejo tudi žrtev kaznivega dejanja umora.

Najdena odrasla oseba, ki je veljala za pogrešano, lahko izrazi svojo voljo, da se njene lokacije ne sporoči svojcem oziroma drugim osebam. Policija tako svojcem ni dolžna sporočiti, kje se oseba nahaja ali zadržuje, če tega ta oseba sama noče razkriti. 

Kaj pravi zakonodaja?

Preverili smo tudi, kdaj lahko sodišče pogrešano osebo razglasi za mrtvo in kakšni so postopki. Zakonodaja pravi, da sodišče za mrtvega razglasi:

1. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo 70 let;

2. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila; pa je verjetno, da ni več živ;

3. pogrešanca, ki je izginil pri potopu ladje, prometni oziroma letalski nesreči, požaru, povodnji, potresu ali v kakšni drugi smrtni nevarnosti; pa o njem v šestih mesecih po prenehanju nevarnosti ni nobenega poročila;

4. pogrešanca, ki je izginil med vojno zaradi vojnih dogodkov, pa o njem ni nobenega poročila eno leto po prenehanju bojevanja.

Preberite še:

image_alt
Prva vidra na svetu, ki išče pogrešane osebe

image_alt
Kaj se dogaja s pogrešanimi mladoletniki v Sloveniji? Dečka (2), ki je izginil leta 1996, še niso našli

Več iz teme

iskanje pogrešane osebepogrešana osebapogrešane osebepolicijaiskalna akcijapogrešanipogrešanpoziv javnostiiskanje
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Astro
LAHKO SE OSVOBODIMO

Matrica čustev in vzorcev: duhovni učitelji razkrivajo, kako se osvoboditi

Poskusimo ozavestiti svoje glavne vzorce. Ni dovolj, da pazimo na misli in čustva.
13. 10. 2025 | 15:10
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVRŽNO KAZNIVO DEJANJE

To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Pobeglega z novogoriškega sodišča išče tudi italijanska policija.
13. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA VIRUSOV

Kako premagati prehlad: pozabite na vitamin C, to je tisto, kar resnično deluje

Profesor imunologije z londonskega Imperial Collegea razkriva, kaj dejansko deluje v boju proti prehladu.
13. 10. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih.
13. 10. 2025 | 14:45
14:15
Bulvar  |  Domači trači
POŠKODBA PRI DELU

Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.
13. 10. 2025 | 14:15
14:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Sodišče zapečatilo usodo Milanovih morilcev!

David Trivić in Andraž Skrinjar bosta morala skupno odsedeti 48 let zapora.
Aleksander Brudar13. 10. 2025 | 14:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki