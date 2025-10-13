Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pri okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo. Pogrešanega A. H. so konec avgusta pozvali, naj se oglasi sodišču. Prav tako je sodišče pozvalo vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da se zglasijo na Okrajnem sodišču v Kopru v treh mesecih.

Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Na Policijsko upravo Koper smo naslovili vprašanja v zvezi s primerom, Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi, nam je odgovorila, da po njihovem arhivu te osebe na PU Koper niso javno iskali. Več informacij nam zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov ni mogla posredovati.

Ni časovne omejitve

Policisti izvajajo ukrepe iskanja toliko časa, dokler je to potrebno. V Sloveniji namreč nimamo časovne omejitve, kako dolgo je oseba lahko pogrešana, zato ta ostane pogrešana, dokler ni najdena živa ali mrtva.

Tako dolgo se v evidencah ohranjajo tudi podatki o pogrešani osebi. V slovenski evidenci pogrešanih oseb sta tako na primer tudi dve osebi, pogrešani že od leta 1957, torej že več kot šest desetletij, in kar nekaj oseb je pogrešanih že več kot tri desetletja, piše na spletni strani Policije.

Statistični podatki kažejo, da v več kot polovici primerov pogrešane osebe policisti najdejo že v nekaj urah. V desetih urah se jih najde več kot 70 odstotkov, v enem dnevu (24 urah) pa več kot 80 odstotkov. Ostalih 20 odstotkov ostane še naprej pogrešanih. Tem posvečajo največ pozornosti. Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih. Približno 30 odstotkov pogrešanih oseb najde policija s svojimi aktivnostmi, okoli 30 odstotkov pa jih najdejo starši, svojci, prijatelji ali sosedje. Seveda pa je nekaj odstotkov takih, ki so hospitalizirani zaradi poškodbe ali drugega stanja. Preostale pogrešane osebe so najdene mrtve kot posledica nezgode ali samomora, v posamičnih primerih lahko postanejo tudi žrtev kaznivega dejanja umora. Najdena odrasla oseba, ki je veljala za pogrešano, lahko izrazi svojo voljo, da se njene lokacije ne sporoči svojcem oziroma drugim osebam. Policija tako svojcem ni dolžna sporočiti, kje se oseba nahaja ali zadržuje, če tega ta oseba sama noče razkriti.

Kaj pravi zakonodaja?

Preverili smo tudi, kdaj lahko sodišče pogrešano osebo razglasi za mrtvo in kakšni so postopki. Zakonodaja pravi, da sodišče za mrtvega razglasi:

1. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo 70 let;

2. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega poročila; pa je verjetno, da ni več živ;

3. pogrešanca, ki je izginil pri potopu ladje, prometni oziroma letalski nesreči, požaru, povodnji, potresu ali v kakšni drugi smrtni nevarnosti; pa o njem v šestih mesecih po prenehanju nevarnosti ni nobenega poročila;

4. pogrešanca, ki je izginil med vojno zaradi vojnih dogodkov, pa o njem ni nobenega poročila eno leto po prenehanju bojevanja.

