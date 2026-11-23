Bohinjski gorski reševalci so imeli v soboto zvečer polne roke dela, ko so namesto k počitku odhiteli v temo reševat pohodnico. Ta se je sicer zelo dobro opremljena, a precej pozno podala na pot od Bohinjskega jezera proti Vodnikovemu domu. Nekje na polovici poti se ji je v temi zalomilo pri orientaciji, saj sta se ji, kot so zapisali v Gorski reševalni službi (GRS) Bohinj, pomešala GPS-signal in orientacijska percepcija.

Začela je tavati v krogu in zavila v napačno smer proti nevarni strmini, polni skalnih skokov, ki se konča v težko prehodnem grabnu. »Nič kaj lušten teren za biti tam in sama sreča je, da jo je ob zdrsu ustavilo drevo,« so poudarili reševalci in dodali, da niti pomisliti nočejo, kaj bi se zgodilo, če na liniji zdrsa ne bi stala tista bukev. Po strmem vzponu mimo planine Spodnja Grintovica so v daljavi na vrhu skalnega skoka opazili lučko, čeprav se na klice skoraj ni odzivala. Do nje so se prebili po najkrajši poti naravnost navzgor, premraženo pohodnico najprej dobro oblekli, nato pa jo s pomočjo vrvne tehnike varno pospremili z zahtevnega terena do planinske poti in v dolino. Ob tem planincem polagajo na srce, naj se ob izgubi markacije takoj umirijo in se, dokler je še varno, vrnejo po poti prihoda: »Če nekaj ne deluje kot pot, ponavadi to ni.«

V soboto v gorah umrla ena oseba

Sobotno posredovanje v Bohinju pa ni bilo edino na Gorenjskem tistega dne. Kot smo že poročali, so imeli ta dan pestro tudi radovljiški gorski reševalci, ki so dvakrat posredovali v okolici Blejske koče na Lipanci. Popoldne je na poti z Mrežc proti koči nekdo nenadoma hudo obolel in kljub hitri pomoči mimoidočih, zdravnice, gorskih reševalcev ter ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči žal umrl na kraju dogodka. Kmalu po vrnitvi v dolino pa so jim znova zapiskali pozivniki, saj sta se na istem območju v težavah znašla še dva pohodnika, ki so ju uspešno pospremili na varno.