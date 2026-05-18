Zloraba osebnih podatkov

Pojavil se je lažni Erik Brecelj, zdravniška zbornica je že ukrepala

Ovadba se nanaša na video, narejen z umetno inteligenco, v katerem Erik Brecelj promovira izdelek, ki naj bi odstranjeval parazite, toksine in škodljive snovi.
V Zdravniški zbornici so poudarili, da Erik Brecelj ne prodaja in ne promovira nobenih zdravil, prehranskih dopolnil ali drugih pripravkov ter ni povezan z oglaševanjem omenjenega izdelka. Uporaba njegove identitete v ta namen pa predstavlja nedopustno manipulacijo. FOTO: Črt Piksi
STA
 18. 5. 2026 | 18:40
Zdravniška zbornica Slovenije je aprila na policijski postaji Ljubljana Bežigrad podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Ovadba se nanaša na prirejen videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, v katerem Brecelj promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite, toksine in škodljive snovi. Kazensko ovadbo so podali 17. aprila po 143. členu kazenskega zakonika, so objavili na spletni strani zdravniške zbornice.

Previdno pri spletnih oglasih

V prirejenem videoposnetku je uporabljen resničen videoposnetek Breclja, medtem ko so bili vsebina, zvok in drugi elementi naknadno spremenjeni. V posnetku je Breclju pripisana izjava, ki je ni nikoli podal. V posnetku Brecelj promovira izdelek Detoxil Water, pri tem pa so bile uporabljene lažne in zavajajoče trditve. Na zdravniški zbornici opozarjajo, da so navedbe iz videoposnetka povsem neutemeljene, neresnične in lahko resno ogrozijo zdravje ljudi. »Objava zlorablja zaupanje javnosti v zdravnike in zdravstveno stroko ter ustvarja lažen vtis, da zdravnik podpira oziroma priporoča izdelek, s katerim v resnici nima nobene povezave,« so zapisali. O posnetku so obvestili tudi zdravstveni inšpektorat, tržni inšpektorat in Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke ter jih pozvali k ustreznemu ukrepanju.

V zbornici so aprila po objavi videoposnetka poudarili, da Brecelj ne prodaja in ne promovira nobenih zdravil, prehranskih dopolnil ali drugih pripravkov ter ni povezan z oglaševanjem omenjenega izdelka. Uporaba njegove identitete v ta namen pa predstavlja nedopustno manipulacijo. Javnost pa so pozvali, naj bo izjemno previdna pri spletnih oglasih, ki obljubljajo hitre ali čudežne učinke, uporabljajo podobe zdravnikov ter navajajo domnevna strokovna priporočila, ki jih ni mogoče preveriti.

