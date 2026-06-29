Pojutrišnjem konec poceni spletnih nakupov, a hitenje z naročili ne bo pomagalo

S 1. julijem 2026 začne veljati nova ureditev za pošiljke do vrednosti 150 evrov, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije. Po novem se bo za takšno blago poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v višini treh evrov na vsak naročeni artikel. »Carinska dajatev se ne obračuna na paket, temveč na posamezne vrste blaga, ki so navedene v carinski deklaraciji. Če pošiljka vsebuje več različnih izdelkov, se lahko obračuna več dajatev. Če vsebuje več enakih izdelkov, se ti praviloma obravnavajo kot ena postavka,« pojasnjujejo na Pošti Slovenija.

Spremembe tudi pri vračilu

Pri nakupu je zato pomembno preveriti, od kod bo blago dejansko odpremljeno. Če je že v skladišču v Sloveniji ali drugi državi članici EU, dodatne carinske dajatve torej ne bo, bo pa treba dodatne tri evre plačati tudi za izdelke, kupljene v spletnih trgovinah Temu, Shein in AliExpress, ki so znane po izredno nizkih cenah, čemur pa ne bo več tako. Dodatni carinski dajatvi pa se ne boste ognili, če danes in jutri hitite s spletnimi nakupi, saj za obračun dajatve ni odločilen datum naročila, temveč datum carinjenja pošiljke. Nova pravila se zato lahko uporabijo tudi za pošiljke, naročene pred 1. julijem, če bodo v carinski postopek predložene po tem datumu.

»Namen sprememb je vzpostaviti bolj enake pogoje poslovanja med evropskimi podjetji in spletnimi trgovci iz tretjih držav ter okrepiti nadzor nad velikim številom pošiljk, ki prihajajo v Evropsko unijo,« pojasnjujejo na Pošti Slovenije.

Ob tem na Pošti Slovenije opozarjajo še, da spremembe prinašajo novosti tudi pri vračilu blaga. Pri običajnem vračilu blaga, kupljenega na daljavo, praviloma ne bo več mogoče zahtevati vračila že plačanih uvoznih dajatev. Povračilo bo mogoče le v primerih pomanjkljivega blaga ali blaga, ki ne ustreza naročilu.