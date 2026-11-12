Pokajo kot na fronti! Hrup s strelišča Izem na Radni moti občane

PROBLEMATIKA

Kljub obljubam še naprej streljajo brez dušilcev.

Pred štirimi leti smo v našem časopisu pisali o problematiki hrupa na strelišču Izem na Radni pri Boštanju, ki je v lasti Občine Sevnica, v brezplačnem najemu pa ga ima Strelska zveza Sevnica. Tudi po štirih letih se kljub obljubam odgovornih stanje ni spremenilo. »Počutimo se kot na fronti,« se pritožujejo občani, med katerimi je eden glasnejših Ivan Biderman z Zajčje gore. Njegovo domovanje je na hribu točno nasproti strelišča in je zato hrup tam še toliko večji. Po njegovem mnenju bi morali strelišče, ki je eno od treh največjih v državi in na katerem se urijo policisti, pravosodni ...