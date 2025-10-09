Poklica vplivneža za zdaj še ni (FOTO)

Ajdovščina je bila septembra znova prizorišče InCastre, enega največjih dogodkov industrije in podjetništva, ki se je tokrat osredotočal na inovativnost. Letošnji program se je začel z okroglo mizo z naslovom Inovacije ali umetna inteligenca, kjer so sogovorniki razpravljali o pomembnih prelomnicah, ki premikajo meje v medicini, na tehnološkem področju ter v svetu zabave in kadrovanja.

Ambiciozni program

Prvi dan je bil tako kot vsako leto namenjen učencem 8. razredov osnovnih šol iz občin Ajdovščina in Vipava, ki so lahko obiskali številna domača podjetja. V sklopu projekta Mladi InCastra, ki ga sooblikuje Regijska razvojna agencija ROD, se je več kot 350 učencev 9. razredov udeležilo izkustvenih delavnic in spoznavalo različne poklice. Teden se je sklenil z osrednjim dogodkom InCastra 2025, ki je na ajdovsko letališče pritegnil več kot 4000 obiskovalcev. Na njem se je na interaktivnih stojnicah predstavilo kar 50 podjetij iz regije.

InCastra – dnevi ajdovske industrije in podjetništva je večdnevni dogodek, ki ga organizira Ljudska univerza Ajdovščina in postavlja v ospredje lokalno, hkrati pa dokazuje, da lahko s strastjo, znanjem in povezovanjem ustvarjamo globalne zgodbe.

50 PODJETIJ se je predstavilo.

»Ideja, katere pobudnik je župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, je že zdavnaj presegla prvotni okvir,« so med drugim povedali predstavniki Ljudske univerze Ajdovščina. »Osem let je InCastra rasla, se razvijala in iz preproste predstavitve podjetij prešla v ambiciozen večdnevni program, ki vključuje tehnologijo, interaktivnost, inovacije, okrogle mize, predstavitve in izobraževanje. Povezuje lokalno identiteto s podjetništvom, vključuje organizacije, šole in aktivne iskalce zaposlitve. Letos je bilo v dogajanje vključenih več kot 50 lokalnih podjetij, ki so sodelovala na dnevu odprtih vrat za osnovnošolce, na ajdovskem letališču pa svoje delo in produkte predstavila na zabaven in hkrati poučen način.«

Iz Avstralije

Na stojnicah so lahko obiskovalci ekskluzivno preizkusili celo robotsko operacijo, vsi pa so bili navdušeni nad brezplačno ponudbo letalskih preletov nad Vipavsko dolino s piloti Aerokluba Josip Križaj in tehnološkim kotičkom s Katapult Robotiko. Spoznali so lahko humanoidno robotko Lili, ki uči programiranje, matematiko in osnove robotike, upravljali robotskega psa Mobyja in virtualni letalnik zgolj z močjo lastnih možganskih signalov (NeuroFly). Poseben vtis je s fizikalnimi in naravoslovnimi delavnicami pustila Univerza v Novi Gorici. Presenečeni smo bili, ko smo med obiskovalci InCastre srečali celo gosta iz Avstralije, ki je na dogodek prišel načrtno. »Dobra priporočila, ki niso razočarala,« je povedal John Macuz.

Obiskovalci so lahko v živo spoznali humanoidno robotko Lili.

Po dnevu odprtih vrat, predavanjih prof. dr. Leje Dolenc Grošelj, dr. med., ter psihologinje Nine Dušič Hren in okrogli mizi z naslovom Inovativnost ali AI, na kateri so sodelovali Jernej Česen, Outfit7, dr. Rok Sekirnik, BIA Separations – Sartorius, Jan Bratina, Deva Group, in kirurg Miha Petrič, dr. med., so se začele interaktivne delavnice za devetošolce. Skozi serijo dogodkov Mladi InCastra, ki jih pripravljajo v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, učenci tik pred odločilnim izborom srednje šole osebno spoznajo in se srečajo s posamezniki, ki opravljajo posamezne poklice. Trenutno je največ zanimanja za poklice s področja tehnologije, zdravstva in trajnostnega razvoja, kot so podatkovni znanstveniki, zdravniki in strokovnjaki za obnovljive vire energije. Kaj pa poklic vplivneža? »Letos ga na Mladi InCastra še ni,« so dodali v smehu.

Učenci so se srečali s posamezniki, ki so predstavili različne poklice. FOTO: Aljana Vidmar

Zadovoljna s poslikavo obraza FOTO: Aljana Vidmar

Ogledali so si proizvodnjo v enem od ajdovskih obratov. FOTO: Aljana Vidmar

Radovednost ne pozna meja. FOTO: Aljana Vidmar

Organizatorji so bili z obiskom InCastre zelo zadovoljni. FOTO: Aljana Vidmar

Robotski pes Moby FOTO: Aljana Vidmar