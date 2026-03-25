Pokličete 113, dobite 112?! Krivda se skriva v tem ...

Galerija
Uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji se občasno soočajo z nenavadno težavo: ob klicu na policijsko številko 113 se na drugi strani namesto policista oglasi operater regijskega centra za obveščanje (številka 112). Kot je o tem prvi poročal Dnevnik, ne gre za osamljen primer, temveč za kombinacijo tehničnih nastavitev naprav in omrežij.
Po pojasnilih Generalne policijske uprave (GPU) in mobilnih operaterjev so ključni razlogi za napačno usmerjanje klicev naslednji:
Težava izvira tudi iz dejstva, da Evropska unija nima poenotenega sistema; nekatere države so obe številki (policijo in nujno pomoč) že združile v enotno številko 112, ki je v večini mobilnih telefonov nastavljena kot privzeta za vse primere sili. Kaj se zgodi, če pokličete napačno? Na policiji mirijo, da varnost uporabnikov ni ogrožena. Operativno-komunikacijski centri sicer klicev ne prevezujejo neposredno, vendar si operaterji medsebojno takoj izmenjajo informacije. Tako poskrbijo, da pomoč na teren odide v najkrajšem možnem času, ne glede na to, katera služba je klic sprejela.