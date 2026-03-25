TEHNIČNA PAST V TELEFONU

Pokličete 113, dobite 112?! Krivda se skriva v tem ...

Na policiji mirijo, da varnost uporabnikov ni ogrožena.
FOTO: Leon Vidic/delo
N. P.
 25. 3. 2026 | 15:11
Uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji se občasno soočajo z nenavadno težavo: ob klicu na policijsko številko 113 se na drugi strani namesto policista oglasi operater regijskega centra za obveščanje (številka 112). Kot je o tem prvi poročal Dnevnik, ne gre za osamljen primer, temveč za kombinacijo tehničnih nastavitev naprav in omrežij.

Po pojasnilih Generalne policijske uprave (GPU) in mobilnih operaterjev so ključni razlogi za napačno usmerjanje klicev naslednji:

  • Naprave zunaj evropskega trga: Težave so najpogostejše pri telefonih, ki niso bili izdelani za evropski trg in imajo drugačne privzete nastavitve za klic v sili.
  • Operacijski sistem Android: Pri nekaterih napravah Android prihaja do napake v komunikaciji s SIM-kartico, ki namesto številke 113 samodejno izbere univerzalno številko za pomoč 112. Napaka je bila Googlu že prijavljena, a rešitev še ni implementirana.
  • Tehnologija VoLTE: Pri Telekomu Slovenije klici v sili potekajo prek omrežja 4G (VoLTE), medtem ko drugje še vedno delujejo prek 2G ali 3G. Če ima uporabnik v telefonu dve kartici, naprava zaradi naprednejše tehnologije pogosto prioriteto za nujni klic podeli Telekomovi kartici, kar lahko povzroči zmedo pri ročno nastavljenih prednostih klicanja.

EU nima enotnega standarda

Težava izvira tudi iz dejstva, da Evropska unija nima poenotenega sistema; nekatere države so obe številki (policijo in nujno pomoč) že združile v enotno številko 112, ki je v večini mobilnih telefonov nastavljena kot privzeta za vse primere sili. Kaj se zgodi, če pokličete napačno? Na policiji mirijo, da varnost uporabnikov ni ogrožena. Operativno-komunikacijski centri sicer klicev ne prevezujejo neposredno, vendar si operaterji medsebojno takoj izmenjajo informacije. Tako poskrbijo, da pomoč na teren odide v najkrajšem možnem času, ne glede na to, katera služba je klic sprejela.

policijamobilna telefonijatehnologijaoperaterji112telefon113
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
