Poklicni gasilci v protest, kljub povečanju dela se število zaposlenih manjša

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V Evropi smo priča vse obsežnejšim naravnim nesrečam.

Iz sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) so ta teden opozorili na vse večje nezadovoljstvo poklicnih gasilcev po vsej Evropi. V obdobju, ko so velik izziv požari v naravnih okoljih mediteranskih držav, preseneča podatek, da se je v samo enem letu število poklicnih gasilcev po Evropi zmanjšalo za dobrih 18 tisoč. Leta 2024 je bilo na stari celini še 390 tisoč poklicnih gasilcev, leto zatem pa 372 tisoč. Kot opozarja generalni sekretar SPGS David Švarc, smo v obdobju, ko se spopadamo z vse obsežnejšimi naravnimi nesrečami v obliki požarov v naravi, poplav, zemeljskih plazov in drugih ...