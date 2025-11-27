Poklon Simonu Jenku

V galeriji Prešernove hiše v Kranju bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Simon, 190. obletnica rojstva Simona Jenka. Slavnostni govornik bo ddr. Igor Grdina, razstavo pa bo odprl župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. V kulturnem programu bo nastopila komorna zasedba Orkestra Slovenske vojske.

Jenko, rojen na Sorškem polju, je odraščal v revščini. Šolanje ga je vodilo od doma prek Novega mesta, Ljubljane do Dunaja, kjer se je srečeval z idejami slovenstva in evropskega romantizma. Na Dunaju je z Josipom Jurčičem, Valentinom Zarnikom in drugimi rojaki sodeloval pri Slovenski čitalnici in reviji Vaje, ki sta utrjevali samozavest mlade slovenske inteligence. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z OŠ Simon Jenko Kranj in OŠ Simon Jenko Smlednik, obiskovalce popelje v čas prebujajoče se slovenske besede in narodne zavesti, hkrati razkriva osebno zgodbo človeka, ki je kljuboval življenjskim stiskam, družbenim pričakovanjem in lastnim dvomom. Je poklon človeku, ki je na svoji kratki življenjski poti ustvaril trajen most med poezijo in narodom.