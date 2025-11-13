Pokojnemu reševalcu Anžetu (23) v spomin se bodo po vsej Sloveniji oglasile sirene

Galerija
Po sobotni tragediji, v kateri je umrl komaj 23-letni reševalec nujne medicinske pomoči Anže, se mu bodo danes, v četrtek, 13. novembra, natanko ob 16. uri poklonili tudi kolegi reševalci. Po vsej Sloveniji bodo za eno minuto vklopili zvočne in svetlobne signale ter se tako še zadnjič poslovili od predanega reševalca, ki je umrl, medtem ko je hitel na pomoč sočloveku.
Eno uro prej bodo Anžeta na pokopališču Sv. Trojica v Rogaški Slatini položili k večnemu počitku.
»Takšne tragične nesreče v naših vrstah ne pomnimo. To je velika tragedija, ki nas bo zaznamovala do konca življenja. Skupaj s kolegi moramo to preživeti in ostati složni,« je pred dnevi za Slovenske novice povedal vidno pretresen vodja reševalne postaje Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Dorijan Zabukovšek, kjer sta delala Anže in kolega, ki je bil v času nesreče z njim v reševalnem vozilu.
Izrazi sožalja se, vse odkar je odjeknila tragična vest, vrstijo tudi na družbenih omrežjih. Tam je svojo neizmerno žalost izlila tudi Anžetova sestra Nika, glasbenica, ki živi v Londonu.