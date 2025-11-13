Pokojnemu reševalcu Anžetu (23) v spomin se bodo po vsej Sloveniji oglasile sirene

Po sobotni tragediji, v kateri je umrl komaj 23-letni reševalec nujne medicinske pomoči Anže, se mu bodo danes, v četrtek, 13. novembra, natanko ob 16. uri poklonili tudi kolegi reševalci. Po vsej Sloveniji bodo za eno minuto vklopili zvočne in svetlobne signale ter se tako še zadnjič poslovili od predanega reševalca, ki je umrl, medtem ko je hitel na pomoč sočloveku.

Eno uro prej bodo Anžeta na pokopališču Sv. Trojica v Rogaški Slatini položili k večnemu počitku.

»Takšne tragične nesreče v naših vrstah ne pomnimo. To je velika tragedija, ki nas bo zaznamovala do konca življenja. Skupaj s kolegi moramo to preživeti in ostati složni,« je pred dnevi za Slovenske novice povedal vidno pretresen vodja reševalne postaje Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Dorijan Zabukovšek, kjer sta delala Anže in kolega, ki je bil v času nesreče z njim v reševalnem vozilu.

Izrazi sožalja se, vse odkar je odjeknila tragična vest, vrstijo tudi na družbenih omrežjih. Tam je svojo neizmerno žalost izlila tudi Anžetova sestra Nika, glasbenica, ki živi v Londonu.

Eno uro pozneje se mu bodo poklonili tudi kolegi reševalci. FOTO: Wirestock/Getty Images

»Dragi bratec, ni pravice na tem svetu. Še pred nekaj dnevi sva načrtovala, kaj bova počela, ko prideš v London čez nekaj tednov. Ti si bil tisti, ki je vedno ostal blizu doma, in ko sem jaz šla v svet, sem to lahko naredila z mirnim srcem, ker sem vedela, da imajo doma še vedno tebe. Ni pravice,« je med drugim zapisala in mlajšemu bratu, ki je komaj dobro začel živeti, obljubila: »Naučil si me, kako gledati na življenje z lahkotnostjo in humorjem, kako tudi najtežje trenutke obrniti na svetlobo. Obljubim ti, da bom zajemala življenje z veliko žlico, še za tebe.«