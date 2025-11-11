Pokojni reševalec Anže P. hitel na pogreb, kjer je ženski odpovedalo srce

»Kar se je zgodilo, je tako žalostno, da ti zmanjka besed. Reševalca, sodelavca, eden je komaj začel delati, sta bila na nujni vožnji. Hitela sta na neki pogreb, na katerem je ženska doživela srčni zastoj, infarkt po domače. In potem se je zgodila nesreča njima.

Takole vidimo, koliko reševalci res tvegajo na cesti, ko hitijo na pomoč drugim. Eno mlado življenje je ugasnilo, a treba je pomisliti, koliko sta jih že rešila, sploh pa voznik, ki je bil izkušen in je to delo opravljal že vsaj 25 let. Pa še družino ima.

Upam, da bo okreval, prebolel in še naprej opravljal to humano in težko delo,« nam je v soboto popoldan, dve uri po nesreči, ki je pretresla Kozjansko, dejala domačinka iz Rogaške Slatine, od koder sta bila oba reševalca tudi doma, smo pisali v članku Mladi reševalec Anže P. umrl na nujni vožnji (FOTO).

Po naših podatkih je v hudi prometni nesreči v Mestinju v soboto malo po 15. uri umrl Anže P.

Na družbenem omrežju so se začeli vrstiti izrazi sožalja.

Dorijan Zabukovšek je vodja reševalcev v šmarskem zdravstvenem domu, kjer takšne tragedije ne pomnijo. FOTO: Gregor Katič

Vidno pretresen je tudi vodja reševalne postaje Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah Dorijan Zabukovšek, kjer sta delala reševalca:

»Takšne tragične nesreče v naših vrstah ne pomnimo. To je velika tragedija, ki nas bo zaznamovala do konca življenja. Skupaj s kolegi moramo to preživeti in ostati složni,« je dejal Zabukovšek. Kot je še povedal, je to le še en dokaz, kako odgovorno in rizično je delo reševalcev, sploh kadar so na nujni vožnji.

Tik pred prazniki so se v ZD Šmarje veselili pridobitve novega reševalnega vozila FOTO: Rokaške Novice

So se pa ravno šmarski reševalci samo teden dni pred nesrečo razveselili prevzema novega reševalnega vozila. »Naš vozni park nenehno obnavljamo in je to, da po določenih kilometrih vozilo zamenjamo, že stalna praksa. Vozilo, vpleteno v nesrečo, je bilo še vedno v dobri kondiciji,« je povedal Zabukovšek. Dodal je, da imajo v ZD Šmarje skupaj 43 reševalcev, ki opravljajo tako nujne kot nenujne prevoze, od česar je 23 diplomiranih, nekaj je tehnikov, trije so šoferji in drugo osebje.