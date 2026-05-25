Mahnič vse razložil: »Janez Janša je rekel: Enostavno, zakon sprejmimo, proti kateremu župan ne more nič« (VIDEO)

Odbor DZ za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembah, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus-zakon so sicer z dopolnili spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.

Poslanka NSi, SLS, Fokus Iva Dimic je ob predstavitvi novele dejala, da jih je k njenemu sprejemu nagovorila med drugim tudi resolucija Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji iz leta 2025. V Sloveniji je bilo evidentiranih več kot 750 prikritih grobišč, kjer je bilo po njenih besedah brez sojenja pomorjenih do 15.000 oseb različnih narodnosti.

Predlagane zakonske spremembe so pripravili v NSi, SLS, Fokusu, SDS in Demokratih, sprva kot zakon, ki posega v dva zakona, in sicer v zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ter v zakon o vojnih grobiščih. Skladno z napotki zakonodajno-pravne službe pa so ga z dopolnilom spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015.

»Vprašanja iz zakona, ki je pred nami, nismo uredili dolgo tudi zato, ker je to vroča politična tema, za katero v resnici nikoli ni bilo iskrene želje, da se zapre,« pa je predlagatelje spomnil odhajajoči minister za obrambo in poslanec Svobode Borut Sajovic. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njegovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato v odhajajoči vladi ne podpirajo, je dejal.

Se je pa strinjal, da je treba to problematiko urediti in spomnil na nekaj ukrepov, sprejetih v času še aktualne vlade, med njimi prenos posmrtnih ostankov iz jame pod Macesnovo gorico iz skladišča kočevske komunale v začasno škofjeloško kostnico.

Da dostojen pokop umrlih ni le moralna in etična zaveza, ampak človekova pravica, meni tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Ocenila je, da je zgolj sprejetje zakona premalo in da je treba nujno to pravico tudi dejansko uresničiti. Prepričana pa je, da je treba zakon nadgraditi odgovorno.

Levica: Njihov drugi vloženi zakon pa nas že vrača k prepirom o partizanih in domobrancih

V razpravi so poslanci Svobode in Levice predlagateljem zakona očitali izkoriščanje žrtev za politične namene in razdvajanje ljudi. Strinjali pa so se, da si žrtve zaslužijo pieteto in dostojen pokop. »Gre za politični spektakel in manipulacijo javnosti in ne za spoštovanje mrtvih,« je menila Andreja Rajbenšu (Svoboda).

V Levici so tako sporočili: »Državni zbor danes in jutri razpravlja o povojnih grobiščih in vrnitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Še en dokaz, da SDS, NSi in podrepniki nimajo nikakršnega interesa reševati dejanskih problemov današnjega dne. Njihov prvi pravi vloženi zakon je napisan za bogate. Njihov drugi vloženi zakon pa nas že vrača k prepirom o partizanih in domobrancih. Za nas je stvar jasna. Priznavamo vsakomur pravico do pokopa in ohranjanja spomina. Nasprotovali pa bomo izkrivljanju in zlorabi zgodovine za današnje politične cilje. Vemo, kdo je bil na pravi strani zgodovine in kdo ne. In ne pristajamo na umetno ločevanje med "dobrimi partizani" in "slabimi komunisti". Zgodovina ni črno-bela. Ko pa Alenka Jeraj pove: "Pa saj imate vi svoje praznike. Pa obeležujte 27. april," s tem jasno pokaže, da namen ni nikakršna sprava, ampak nadaljevanje kulturnega boja in ideološke ofenzive proti nečemu, kar je temelj naše družbe in bi moralo biti skupna vrednota nas vseh. Pa ni.«

Nataša Sukič (Levica) pa je med drugim spomnila na Spominski park Teharje, kjer je z zakonom urejen pokop žrtev prikritih grobišč in ocenila, da je Ljubljana kot mesto heroj neprimeren kraj za te pokope.

Mahnič razložil: »In potem je Janez Janša rekel: Enostavno, zakon sprejmimo, proti kateremu župan ne more nič«

Ob tem se je oglasil tudi Žan Mahnič (SDS), ki je dejal: »Je, ko je bilo rečeno, ne, tisti posvet pri predsednici Republike Slovenije. Zdaj, če jaz prav vem, je bilo na tistem posvetu strinjanje z vseh strani, da je pokop teh žrtev potrebno opraviti. In če imam jaz prave informacije, tudi Zveza borcev in ostali niso nasprotovali Ljubljani. In je potem predsednica republike doktorica Nataša Pirc Musar dejala, ja, kako pa naj jih pokopljemo v Ljubljani, če župan nasprotuje. In potem je Janez Janša rekel: "Enostavno, zakon sprejmimo, proti kateremu župan ne more nič." Takrat je bila pa potem tišina. Ne, in mi bomo to naredili. Ker po 10. členu ustave je Ljubljana glavno mesto Republike Slovenije. In žrtve, povezane s slovensko zgodovino, si zaslužijo pokop v glavnem mestu. Glejte, če mi pristanemo na to, kar je rekla prej Nataša Sukič, da jih ne moremo pokopati v Ljubljani, ker se del lokalnega prebivalstva s tem ne strinja, potem pridemo do točke, ko bodo lahko na lokalnih pokopališčih drugje v občini, ne, žal imamo v Sloveniji veliko primerov, kjer je sosed ubil soseda, bodo svojci žrtve, ki je bila ubita, nasprotovali temu, da je sosed, ki ga je ubil, takrat, ko bo umrl, pokopan na istem pokopališču kot njegova žrtev. «