Pokrivač je imel vselej hlapca (FOTO)

Med tistimi, ki so svoje storitve kot obrtniki opravljali nekoč na domu, so bili tesarji, zidarji, sedlarji, čevljarji, kolarji, krojači ... Obrtniki, ki so bili povabljeni, da opravijo določene storitve (izdelke), so prihajali na štero peš. Tistim, ki so potrebovali kakšno večje orodje ali pripravo, za opravljanje svoje dejavnosti na domu (na šteri), so orodje pripeljali z vozovi. Večinoma pa so orodja za opravljanje obrtniških del nosili v torbah oziroma v rukzokih, nahrbtnikih.

11 otrok je bilo na domačiji.

Le redki so še na radgonskem koncu, ki se še spominjajo krojača, po domače so mu rekli Zmaucov Anzek, ki je na hrbtu prinesel šivalni stroj – singerico, ob tem pa še nekaj drugih pripomočkov. Bil je izkušen podeželski krojač. Šival je obleke za starejše, za otroke, tako tudi moške srajce iz porhata in popelina, kar je bilo tedaj v modi. Ker ni bilo denarja za novo blago, je obračal stare, že ponošene obleke tako, da je obleka dobila spet novi videz. To je počel tako, da je sparal, rekli bi, razdrl obleko in obrnjeno blago ponovno zašil, tako da je bila obleka že spet kot nova. Šival je tudi odeje: platno je razgrnil po tleh sobe, nanj položil vato, pokril s platnom, osnova je bilo rdeče, pokrito pa z modrim platnom. Z dolgim ravnilom je narisal vzorec in prešil odejo. Zanimivo je, da je šival tudi žensko perilo. Da je dobil pravo mero, je moralo dekle leči golo na platno, tako da je stari krojač okoli njenega golega telesa s kredo zarisal, denimo, kako velike bodo spodnje hlačke ...

Očetov vajenec

Moderni časi in industrializacija so pripomogli, da je mnogo poklicev izginilo. Tudi kovačev, na primer, ki so imeli nekoč skoraj v vsaki vasi svojo kovačijo, danes pa jih je le še peščica. Podobno se je zgodilo s slamokrovci ... Kakršen je bil tudi Lovrenc Kramberger, rojen v Ženjaku, v kraju, kjer so leta 1811 odkrili znamenite, svetovno znane negovske čelade. Rodil se je Jožefi in Francu Krambergerju 7. avgusta 1929 kot tretji otrok viničarske družine, v kateri je bilo 11 otrok. Že zgodaj je moral služiti pri kmetih za pastirja. Po osnovni šoli se je v znamenitem 400-letnem Sitarjevem mlinu, ki ga napaja voda znamenitega Negovskega jezera, učil za mlinarja. Ker pa je tudi mlinarstvo na podeželju že zamiralo, danes ne nazadnje ni več mlina, ki bi deloval na kakem potoku, se je pri očetu, ta pa je bil tauzentkincler, saj je obvladal več kot dvajset rokodelskih poklicev, priučil za pokrivača s slamo. Tedaj je bilo na vasi le malo hiš ali gospodarskih poslopij, ki bi bila krita s strešno opeko.

Zakaj bi sekal trde grče, saj so šopice bolj prhke.

Lovrenčev oče, ki je bil izučen kolar, je, ko je menjal poklic kolarja za porivača s slamo, takole zapisal: »Zakaj bi sekal trde grče, saj so šopice bolj prhke.« S tem je mislil, da je pokrivanje streh s slamo lažje od vihtenja kolarske sekire. In res: prav od očeta je Lovrenc potem pridobil bistvene veščine pokrivanja streh s slamo.

Za pokrivanje streh pokrivač ni potreboval veliko orodja. Na rame si je oprtal blajo (plosko lopatico) za spehavanje (potiskanje, tlačenje, glajenje in uravnavanje) slame na strehi, ki jo je polagal na late strehe, ter hlapca, ki mu je služil, ko je zaključeval jan (širino kritja strehe), da je lahko varno stal na že pokriti strehi s slamo in da je ni poškodoval.

Ob tem je imel še stari klobük, ki ga je z žnurcami (vrvjo) zvezal na koleno, da je lahko pokleknil na lato in da je z gožico (zvujano, upognjeno šibo pintovca, rdeče vrbe), rajco (s katerim se potolče po slami) in raglco (za ravnanje in poravnavo slame) pritrdil slamo (škopo) na lato.

Pri vsakem kritju strehe je imel pokrivač tudi pomočnika, ki so mu rekli podavač. Ta mu je na streho podajal podrajšnce (opore), škope, rajce, raglce in že omenjene gožice. Pokrivač pa se je ob tem drl: »Daj mi škopo, rajco in pijačo!« Pijača je bila vedno le kukla (jabolčnik). Kajti pokrivač ni želel biti žeden, se pravi, žejen.

Kramberger je prekrival tudi Bilekovo hišo v Radvencih pri Negovi.

V svojem mlinu na reki Ščavnici v Lastomercih ...

Model strehe, ob njej pa slamokrovski mojster Lovrenc Kramberger, ob katerem so se tečajniki učili pokrivanja strehe s slamo. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Pokrivanje objekta s slamo na tečaju za slamokrovce, ki ga je organizirala Ljudska univerza Gornja Radgona, in njen direktor Tone Vodan.

To dejavnost je Lovrenc, klicali so ga Lenc, opravljal le priložnostno, saj je bil v službi kot traktorist in cestni delavec.

Ker pa krovcev s slamo ni bilo več, je tedanji direktor Ljudske univerze v Gornji Radgoni Tone Vodan Lovrenca povabil, da je v Sovjaku pri Sv. Juriju ob Ščavnici organiziral tečaj pokrivanja streh s slamo. Pokrivač Lovrenc je v ta namen pripravil priložnostno ostrešje, na katerem je prikazal, kako se veže slama na late ostrešja. Iz te, rekli so, delavnice, je izšel tudi sloviti slamokrovec Anton Golnar iz Sovjaka. Na osnovi učenja pri Lovrencu Krambergerju je namreč postal vrhunski krovec. Še več, postal je obrtnik, ki je svoje slamokrovske storirve opravljal po vsej Sloveniji!

Tonček Golnar, kot ga kličejo, ima v družni že naslednika, in sicer sina Janeza - Ivana, ki sedaj, ko je on v pokoju, vodi njihovo obrt.