Pol stoletja nepretrganega kulturnega utripa KUD France Zbašnik (FOTO)

V dvorani Družbenega centra DC-16 v Dolenji vasi pri Ribnici so kulturni ustvarjalci s slavnostnim koncertom proslavili 50 let delovanja KUD France Zbašnik. Društvo nosi ime po domačinu, pesniku Francetu Zbašniku, ki je padel na tirolski fronti v prvi svetovni vojni. Na odru so se izmenjali vsi dejavni sestavi: šest pevskih zborov, folklorna skupina, otroška skupina Lončki, učenci tamkajšnje podružnične šole in člani Radia Mlajku.

Novi zagon

Z aplavzom nagrajeno večerno dogajanje je zaokrožilo pol stoletja nepretrganega kulturnega utripa v vasi. Začetki segajo v leti 1974 in 1975, ko so pod krovnim kulturnim društvom nastajali prve lutkovne in dramske predstave, folklorni večeri, pevski nastopi ter idejne in spominske razstave. Prvi predsednik je postal France Grivec, ki je vodenje opravljal prostovoljno vse do smrti. Številka v imenu dvorane DC-16 izhaja iz dejstva, da se je takratna občinska oblast lokalnim veljakom za postavitev dvorane priklonila šele po 16 letih. Najzahtevnejše je bilo leto 1997, ko je dejavnost skoraj povsem zamrla – aktivni so ostali le pevci moškega zbora Lončar. Zagon društvu je prineslo leto 1998, ko je vodenje prevzela Andreja Pogorelc. Skupaj s krajani je takrat organizirala prvo martinovanje. Pod mentorstvom Zalke Gorše, ki danes deluje v sklopu župnijskega zbora, je prvič nastopila otroška skupina, ki od 2008. deluje pod imenom Lončki.

Bili so trenutki, ko sem rekel, da ne bo več šlo. A ljubezen do petja me je vedno znova vrnila.

»Ponosni smo na prehojeno pot in na to, kar nam je uspelo v zadnjih letih,« je po prireditvi povedal zdajšnji predsednik Feliks Podgorelec. Posebno mesto pri ustvarjanju programa ob jubileju ima domača skladateljica Teja Bogdanova, ki že vrsto let prostovoljno, dovzetno in čutno ustvarja glasbo za zbor in društvene projekte. Na jubilejnem koncertu sta bili krstno izvedeni njeni skladbi Vetrič in Kmetiške, za župnijski zbor pa je pripravila tudi skladbo Trikrat dobro. V kulturnem društvu delujejo številne pevske in glasbene skupine, med njimi moški pevski zbor, več cerkvenih zborov – otroški, mladinski, mešani ter zbor Sveti Rok, ki je največji – ter še župnijski zbor. »Že dolgo skrbimo tudi za lončeni naraščaj oziroma prisrčno folklorno skupino Lončki. Ker v zadnjem času primanjkuje otrok iz domačega kraja, smo stike navezali z njihovimi vrstniki iz Slemen in Velikih Poljan. Razlogi za manjše zanimanje so različni, predvsem pa imajo otroci danes veliko drugih dejavnosti,« je še povedal Podgorelec.

Vse generacije

Nad društvom, ki je na Ribniškem resnično edinstveno, je navdušena tudi Alenka Pahulje, vodja ribniške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. »Po številu članov in skupin jim v širši regiji skoraj ni para,« je spoštljivo povedala. Na vsaki prireditvi – najbolj prepoznavni so ob materinskem dnevu – pripravijo kaj novega. Združujejo moči, osvežujejo programe in vpeljujejo nove ideje, zato njihova ustvarjalnost nikoli ne pojenja. Prav povezovanje je značilno za vsa ribniška kulturna društva, ki skupaj predstavljajo vso pestrost ter ustvarjalno moč kulture v deželi suhe robe, ki ostaja izjemno bogata. Moški pevski zbor Lončar, ki je seveda del velike družine društva, je začel delovati mnogo let pred ustanovitvijo KUD France Zbašnik. Od tega je že 73 let. »Ravno ta teden bom praznoval 50 let prepevanja pri Lončarjih. Začel sem kot sedemnajstletnik, danes pa sem že 16. leto zborovodja,« pove Franc Trdan in pokaže fotografijo, na kateri je kot član mešanega pevskega zbora v Dolenji vasi pel tudi njegov oče. V teh petih desetletjih se je zvrstilo mnogo dogodkov in preizkušenj: »Bili so trenutki, ko sem rekel, da ne bo več šlo. A ljubezen do petja me je vedno znova vrnila,« je še dejal. Ob spominih na začetke poudari, da je bil takrat kulturni utrip izjemno živahen: »Imeli smo odraslo folklorno skupino, igrali smo dramske igre, kot so Krčmarica, Mirna dolina, Veriga, Glavni dobitek … Vse generacije smo sodelovale. V Verigi so bili nastopajoči od najmlajših do najstarejših. Jaz sem igral mladeniča Janeza.«

16. LETO je že zborovodja.

Moški pevski zbor Lončar, imenovan po podjetniški tradiciji kraja, lončarjih, nepretrgano deluje že 73 let. Po drugi svetovni vojni je deloval mešani pevski zbor pod PGD Dolenja vas, kar je bilo v tistem obdobju edina možnost, da zbor ostane neodvisen in dejaven. Na vprašanje o najmočnejšem spominu v polstoletnem obdobju Trdan brez omahovanja poudari izgubo nekdanjega zborovodje Toneta Petka: »To me je najbolj pretreslo. Bil je Človek z veliko začetnico. Ogromno je naredil – zbiral je note, urejal arhiv, nas spodbujal. Nanj me veže veliko lepih spominov.« Današnji zbor opisuje kot manjši, a stabilen: »Ostala sva le dva iz stare generacije, v zboru nas je osem do deset, odvisno od priložnosti. A zbor je v dobri kondiciji – mladih članov je več, zato sem optimističen. Upamo, da nam jih uspe pridobiti še več,« ne dvomi aktualni zborovodja, v katerem prepeva tudi njegov sin Tadej.

MPZ Lončar, France Trdan je drugi z leve FOTO: Milan Glavonjić

Prisrčni Lončki pojejo ... FOTO: Milan Glavonjić

... in tudi plešejo! FOTO: Milan Glavonjić