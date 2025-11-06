  • Delo d.o.o.
PRVI TEDEN DECEMBRA

Polarni vrtinec meša štrene: takšen začetek zime se nam obeta po novem

Stratosferski polarni vrtinec, ki odloča o tem, kakšno zimo bomo imeli, naj bi začel slabeti.
Ko vrtinec oslabi, hladni zrak s severa prodre nižje na jug. FOTO: AP 
Ko vrtinec oslabi, hladni zrak s severa prodre nižje na jug. FOTO: AP 
B. K. P.
 6. 11. 2025 | 17:11
3:00
A+A-

Dolgoročno napovedovanje vremena je izredno nehvaležna naloga, to vedo vsi, ki preučujejo vremenske pojave. Nanje namreč vpliva ogromno dejavnikov, ki se zelo hitro spreminjajo, in tisti, ki le zberejo pogum in več tednov vnaprej denimo ponudijo napoved, kakšna bosta tisto leto zima ali poletje, so pogosto označeni za lažnivce, ko se napovedi ne uresničijo.

Kljub temu mnogi vztrajajo, a ob vsaki dolgoročni napovedi dodajo pojasnilo, kaj vse še lahko gre narobe ali se spremeni. Tako so denimo vremenoslovci, ki ustvarjajo portal Severe Weather še pred nekaj tedni napovedovali nadpovprečno suho zimo s temperaturami nekoliko nad dolgoletnim povprečjem, zdaj pa je začelo kazati, da temu le ne bo tako.

Za morebitne spremembe, ki se zdijo vedno bolj verjetne, je kriv stratosferski polarni vrtinec, ki je začel slabeti. To bo močno vplivalo na kroženje zraka v atmosferi ter s seboj prineslo precej hladnejši začetek zime v delih Združenih držav Amerike, Kanade in Evrope, tudi pri nas.

Tako deluje polarni vrtinec

Polarni vrtinec je velika vrteča se gmota hladnega zraka z nizkim zračnim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad polarnimi območji. Nastane zaradi izrazitih temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu. Bolj, kot je vrtinec močan, bolj je stabilen, kar nad naše kraje prinaša vlažne, a ne prehladne zime, saj hladen zrak ostaja bolj severno.

Stabilen vrtinec pomeni višje temperature. FOTO: AP
Stabilen vrtinec pomeni višje temperature. FOTO: AP
Ko vrtinec oslabi, kar se lahko začne dogajati v prihodnjih dneh in tednih, pa hladen zrak uide iz severnih predelov daleč proti jugu, kar k nam prinese obdobja mraza, lahko tudi dolgotrajnejša, in obilne snežne padavine. Po trenutnih napovedih, ki so jih sestavili meteorologi z opazovanjem polarnega vrtinca, si lahko v večjem delu Slovenije v prvem tednu decembra obetamo temperature, ki bodo za stopinjo do dve nižje od povprečja. To se bo zgodilo zaradi območja nizkega zračnega tlaka, ki se je že usidral nad severnim in severovzhodnim delom Evrope in hladnemu zraku omogoča prodor v bolj južne lege. Nekoliko se je spremenila tudi napoved glede količine zapadlega snega.

Sneg menda bo

Če so še pred nekaj tedni vremenoslovci omenjenega portala napovedovali podpovprečne padavine vse tja do januarja, pa nas lahko prva snežna pošiljka preseneti že v prvem tednu decembra. V primeru oslabitve polarnega vrtinca bo večji del Slovenije od Gorenjske, Koroške, Štajerske prek osrednje Slovenije do Dolenjske, takrat pobelilo, pričakujemo pa lahko tudi do deset centimetrov snega.

Da bi videli, kaj bo res in kaj ne, bo treba še malo počakati, vseeno pa ne bo nič narobe, če za vsak primer pripravimo zimsko obutev in topla oblačila ter lopate, sol in pesek za posipavanje.

