Poleg varstva starejši potrebujejo predvsem družbo

»Jaz potrebujem družbo, zato bom gotovo prihajala sem,« je bila jasna Majda Peterlin, ki je pred dnevi, ko so prvič odprli vrata dnevnovarstvenega centra za starejše na Karlovici, s seboj prinesla tudi vlogo za sprejem. »Zakaj bi samevala doma, ko pa imam lahko družbo?« je vprašala Peterlinova, ki je potem še razložila: »Vse življenje sem bila med ljudmi, tudi tako službo sem imela, da sem bila obkrožena z njimi, zakaj bi sedaj bila sama doma? Manjka mi družba.« Dnevnovarstveni center za starejše na Karlovici je edina tovrstna ustanova daleč naokoli, saj so najbližji v Ljubljani, Grosuplju, Novem mestu. »V Občini Velike Lašče smo leta 2023 izvedli anketo, ki je pokazala, da bi dnevni center potrebovalo kar 18 starejših,« je razložila Nika Perovšek z občine. Ni tako redko, da mlajši odidejo po službah, starejši pa ostanejo sami doma. In so osamljeni.

Je edina tovrstna ustanova daleč naokoli.

Na občini so ugotovili, da imajo odlično lokacijo za dnevni center na Karlovici, v stavbi, kjer je bila nekoč osnovna šola, potem je bila zgradba nekaj časa prazna. Občina jo je preuredila v vrtec, ki v stavbi še vedno deluje, a imajo sedaj samo eno skupino. Druge prostore, nekdanje igralnice, so z naložbo, vredno 280.000 evrov, ki so jih delno zagotovili s projektom v okviru Lokalne akcijske skupine, preuredili v prostore za starejše. Po prvotnih načrtih bo center deloval med 7. in 15. uro, starejši pa bodo tja prihajali za štiri do osem ur. Po načrtih bo v dnevnem centru od pet do 12 uporabnikov. Tu bodo poskrbeli za tri obroke – zajtrk, malico in kosilo –, možno pa bo tudi organiziranje prevoza s Prostoferjem, ki deluje v občini. »Seveda bomo čas delovanja centra in vse drugo prilagodili uporabnikom,« pravi Nika Perovšek.

Majda Peterlin je vlogo za sprejem že oddala. FOTO: Simona Fajfar

Center ni namenjen samo tistim starejšim, ki so povsem samostojni in potrebujejo samo družbo, ampak bodo sprejeli tudi tiste, ki potrebujejo nekaj pomoči, kar pomeni, da bo center odprt tudi za ljudi z demenco ali oviranostmi. Temu so prilagojene tudi cene bivanja v dnevnem centru, saj je cena oskrbe I. 3,34 evra na uro, oskrbe IV. pa 4,95 evra. V dnevnem centru bodo za starejše organizirali različne dejavnosti, od razgibavanja, družabnih iger, sprehodov, medgeneracijsko bodo sodelovali z vrtcem, kjer so prvi obisk otrok organizirali že prvi dan. »Sedaj iščemo človeka, ki bo tu delal in bo starejšim zagotavljal raznolike aktivnosti, potem ko bo dejavnost zaživela, pa bomo potrebovali še koga,« pravi, direktorica Doma starejših občanov Grosuplje, ki je dnevni center na Karlovici vzel pod svoje okrilje.

Jeseni, ko ne bo več lepo vreme, se bo obisk v centru zagotovo povečal, pravi Metka Velepec Šajn. FOTO: Simona Fajfar

Prostori centra so svetli in prijazni: v kuhinji je poleg kuhinjskega niza z velikim kuhinjskim otokom tudi dolga miza, starejši pa bodo imeli na razpolago tudi velik dnevni prostor, v manjši sobi so tri postelje za počitek. Na drugi strani je prostorna kopalnica. »Morda sedaj in poleti zanimanje za obiskovanje centra ne bo tako zelo veliko, ker se mora ideja med ljudmi prijeti,« pravi Metka Velepec Šajn na podlagi izkušenj glede zanimanja za selitev v dom za starejše: »Jeseni, ko vreme ne bo več tako lepo, pa se bo obisk v centru zagotovo povečal.« »Za ljudi je najtežji korak iti od doma in pogledati, kaj se kje dogaja,« pravi upokojenkaiz Stične pri Ivančni Gorici, ki je bila tudi prostovoljka v dnevnem centru. Prepričana je, da se vse spremeni, ko se ljudje sami prepričajo, kako je v dnevnem centru in kako si lahko obogatijo življenje.

Nekoč šola, danes vrtec in dnevni center za starejše FOTO: Simona Fajfar

Na voljo imajo tudi kuhinjo. FOTO: Simona Fajfar