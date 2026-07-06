Poletna prometna gneča se stopnjuje, tu voznike čakajo zastoji in številne zapore (VIDEO in FOTO)

Po poročanju Promet.si bo vse do začetka septembra skozi poletje pričakovati močno povečan promet na ljubljanski obvoznici, vpadnicah v večja mesta, kot so Maribor, Kranj, Koper in Novo mesto, pa tudi na številnih odsekih slovenskega avtocestnega omrežja. Med bolj obremenjenimi ostajajo tudi mejni prehodi z Avstrijo.

Povečan promet je predvsem posledica poletnih dopustov, turistične sezone in tranzitnega prometa, kar vpliva na izrazite jutranje in popoldanske prometne konice ter večjo obremenjenost cest proti turističnim destinacijam. Promet dodatno upočasnjujejo tudi neugodne vremenske razmere, kot so dež, nevihte in toča.

Številne zapore na ljubljanski obvoznici

Na južni ljubljanski obvoznici ostaja do predvidoma konca julija zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc.

Obsežna dela potekajo tudi na priključku Ljubljana center in Barjanski cesti, kjer je zaradi zaprtja nadvoza nad obvoznico promet preusmerjen preko priključka Ljubljana Rudnik. Trenutno ni mogoč izvoz Ljubljana center z južne obvoznice iz smeri Barja, prav tako ni mogoč uvoz proti Dolenjski. Dela bodo po napovedih potekala do 31. avgusta.

Na odseku med Vičem in Rudnikom promet v obe smeri poteka po dveh zoženih prometnih pasovih.

V noči na ponedeljek, 6. julija, bo med 21. in predvidoma 4. uro zaradi sanacije posedka vozišča delno zaprt desni vozni pas med izvozom in uvozom priključka Domžale.

Na štajerski avtocesti ostaja zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen preko priključka Sneberje.

Obnova štajerske avtoceste

Na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet še naprej poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Vozni pasovi so zoženi, na priključku Slovenske Konjice pa ostajata zaprt uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane.

DARS je danes na družbenem omrežju X objavil naslednje obvestilo: »Na štajerski avtocesti bo danes v popoldanskih urah ponovno odprt izvoz Slovenske Konjice v smeri Maribora. Uvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane ostaja zaprt.

Med vikendom je potekalo asfaltiranje od predora Golo Rebro do priključka Slovenske Konjice, obnovitvena dela na preostalem delu gradbišča pa potekajo nemoteno. V predorih Pletovarje in Golo Rebro se izvajajo dela na kanalizaciji, drenaži, vgradnji predorskih robnikov ter pripravi voziščne konstrukcije za nadaljnje asfaltiranje. Sočasno na premostitvenih objektih Škedenj 1, Škedenj 2 in Grapa potekajo sanacija dilatacij, izdelava robnih vencev in izvedba hidroizolacije. Hvala za potrpežljivost in razumevanje.«

Posebna ureditev prometa pri Karavankah

Na gorenjski avtocesti bodo v torek, 7. julija, med 10. in 10.15 promet skozi predor Karavanke zaradi organizacije izrednega prevoza občasno ustavljali. Čakanje pred predorom lahko traja približno 30 minut. Istega dne bodo zaradi gradbenih del na območju obnove zahodne cevi predora Karavanke izvedene tudi začasne preusmeritve prometa med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod. Dela bodo predvidoma trajala do konca oktobra.

Priključek Jesenice zahod oziroma Hrušica je sicer ponovno odprt v obe smeri.

Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod promet poteka po dveh zoženih prometnih pasovih v obe smeri. Vozniki, ki želijo izvoziti pri Kranju zahod iz smeri Jesenic, se morajo pravočasno razvrstiti na desni prometni pas. Na odseku med Brnikom in Vodicami promet zaradi del poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Voznikom svetujejo spremljanje razmer

Promet.si voznikom priporoča, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in računajo na daljše potovalne čase. Dodatna previdnost je priporočljiva tudi ob slabšem vremenu, saj lahko dež in nevihte prometne razmere še dodatno poslabšajo.