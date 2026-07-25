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POČITNIŠKI PROMET

Poletni promet ohromil poti proti morju: večkilometrske kolone že od jutra

Če se odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
A. G.
 25. 7. 2026 | 08:44
 25. 7. 2026 | 10:00
2:59
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Počitniška sobota je tudi letos na ceste proti morju pripeljala na desettisoče dopustnikov. Že v zgodnjih jutranjih urah so se na najpomembnejših prometnih povezavah proti hrvaški obali začele oblikovati dolge kolone, promet pa je marsikje potekal zelo počasi. Voznike čaka precej daljša pot od običajne, prometni strokovnjaki pa svetujejo veliko potrpežljivosti, previdno vožnjo in dosledno upoštevanje varnostne razdalje.

Tudi slovensko avtocestno omrežje je ob koncih tedna sredi turistične sezone med najbolj obremenjenimi v letu. Na nekaterih odsekih promet dodatno upočasnjujejo obnovitvena dela in zožitve vozišč, zato prometnoinformacijski center voznikom priporoča, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere in na pot krenejo pravočasno.

Na več odsekih cest in avtocest po državi danes nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na Obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, poroča STA.

  • Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda znaša med 15 do 20 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.
  • Na primorski avtocesti vozila stojijo med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, zamuda znaša okoli 15 minut. V smeri proti Ljubljani je zastoj pred Postojno.
  • Pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške vozila čakajo med 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce - Bled, Šmarje - Koper ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Največ zastojev na avtocesti Zagreb–Split

Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je promet močno povečan na vseh glavnih cestnih povezavah proti Jadranu, predvsem na avtocesti A1 med Zagrebom, Zadrom in Splitom. Največ težav imajo vozniki med cestninsko postajo Lučko in vozliščem Bosiljevo 2, kjer promet proti morju poteka v počasi premikajočih se kolonah z občasnimi zastoji. Dolge kolone so nastale tudi pred cestninsko postajo Lučko. Iz smeri vozlišča Buzin kolona meri približno šest kilometrov, iz smeri Zagreb zahod pa okoli tri kilometre.

Hrvaški avtoklub opozarja še na zastoje pri cestninskih postajah, predorih, prometnih vozliščih in počivališčih ter na povečan promet na več mejnih prehodih, predvsem pri izstopu iz države. Voznikom svetujejo, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, ohranjajo zadostno varnostno razdaljo in računajo na občutno daljši čas potovanja.

Povečan promet tudi na slovenskih cestah

Na slovenskem avtocestnem omrežju večjih izrednih zastojev trenutno ne beležijo, promet pa je zaradi turistične sezone povečan predvsem v smeri Primorske in proti mejnim prehodom s Hrvaško. Vozniki morajo računati tudi na več območij z obnovitvenimi deli.

Na primorski avtocesti je na območju Postojne in razcepa Nanos promet zaradi del in spremenjene prometne ureditve ponekod zožen, zaprt ostaja tudi uvoz Postojna proti Kopru, na območju razcepa Nanos pa je danes spremenjen prometni režim. Dela potekajo tudi na štajerski in dolenjski avtocesti, kjer promet na posameznih odsekih poteka po zoženih voznih pasovih.

Na pot z dovolj časovne rezerve

Promet bo tudi v nadaljevanju dneva ostal zelo gost, saj se glavni val dopustnikov proti Jadranu praviloma nadaljuje vse do poznega popoldneva. Voznikom priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne informacije, se na pot odpravijo z dovolj časovne rezerve ter vozijo strpno in previdno. Tako lahko tudi ob daljših kolonah prispevajo k večji varnosti in bolj tekočemu prometu.

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