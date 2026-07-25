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TRADICIONALNO SREČANJE

Poletni tabor SDS se začenja, pogled že usmerjen v vročo politično jesen

Na bovškem letališču se danes začenja poletni tabor SDS.
Janez Janša FOTO: Špela Kališnik
Janez Janša FOTO: Špela Kališnik
STA, A. G.
 25. 7. 2026 | 07:33
 25. 7. 2026 | 07:33
0:14
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S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov bo SDS tudi letos začela poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premierja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. Srečanje članov in podpornikov največje vladne stranke na bovškem letališču bo tudi letos naznanilo začetek poletnega tabora SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Udeleženci se bodo na prizorišču zbirali vse od 9. ure.

V osrednjem delu srečanja pa bo, predvidoma okoli 12.30, zbrane nagovoril predsednik stranke in premier Janša. V slavnostnem nagovoru je med drugim pričakovati ključna politična sporočila ob začetku političnih počitnic in pred tradicionalno vročo politično jesenjo. Letos jo bodo po pričakovanjih zaznamovale zlasti lokalne volitve in paket referendumskega izrekanja volivcev.

Od Janševega nagovora do tradicionalnega vzpona na Triglav

V naslednjih dveh tednih pa nato organizatorji tabora v Lepeni, ki so mu letos nadeli geslo Za zdrav duh v zdravem narodu, obljubljajo pester program z vzponi na vrhove nekaterih gora, drugimi športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami in predavanji, kulturnimi večeri in družinskimi aktivnostmi.

V sklepnem delu tabora se bodo tudi tokrat povzpeli na Triglav, in sicer v soboto, 8. avgusta. Dan za tem pa bodo poletni tabor tudi uradno zaključili.

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