Policija bo izvajala poostren nadzor po vsej državi, tole bodo preverjali

Agencija za varnost prometa (AVP) danes začenja preventivno akcijo za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, ki bo potekala do nedelje. Po Sloveniji bodo razdelili odsevne trakove, učenci pa bodo lahko svojim bližnjim napisali pisma in jih spodbudili k večji previdnosti v prometu. Policija bo v času akcije izvajala poostren nadzor.

Letošnja akcija Bodi viden. Bodi previden. je namenjena predvsem večji varnosti pešcev, kolesarjev in voznikov e-skirojev. »V jesenskih in zimskih mesecih so razmere za vožnjo in hojo pogosto zahtevnejše zaradi teme, dežja, megle in spolzkega vozišča, zato je še posebej pomembno, da so ranljivi udeleženci dobro vidni, vozniki motornih vozil pa pozorni in svojo hitrost prilagodijo razmeram,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Vsaka smrt je tragedija

Po začasnih in neuradnih podatkih policije je letos do konca septembra na naših cestah umrlo pet pešcev (enako kot v istem obdobju lani) in sedem kolesarjev (enako kot v letu 2025). Umrli pa so trije vozniki e-skirojev, medtem ko lani ni bilo smrtnih žrtev. »Vsaka smrtna žrtev in vsaka huda poškodba v prometu je tragedija, ki jo je treba skušati preprečiti,« so poudarili. Zato AVP vse udeležence poziva k strpnemu in odgovornemu ravnanju, ranljive udeležence pa k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov.

Pešce, kolesarje in voznike e-skirojev direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol poziva, da naj poskrbijo, da jih vozniki pravočasno opazijo. Nosijo naj odsevna telesa, uporabljajo svetila in za hojo oziroma vožnjo izbirajo varne površine. Ob slabši vidljivosti pa morajo biti vozniki še posebej pozorni na ranljive udeležence, zlasti v bližini prehodov za pešce in na območjih, kjer jih lahko pričakujejo, je opozorila. »Nekaj dodatne previdnosti lahko pomeni razliko med varnim prihodom na cilj in tragedijo,« je opozorila.

Poseben nadzor pešcev in voznikov

V sklopu akcije bodo občinam po vsej Sloveniji razdelili 11.000 odsevnih trakov, 7850 zloženk in 771 plakatov Bodi preViden. Razdelili bodo tudi 6495 kompletov kuvert in dopisnega papirja, da bodo lahko osnovnošolci svojim družinskim članom, prijateljem, babicam, dedkom in znancem napisali pismo in jih spodbudili k večji vidnosti in varnosti v prometu. S tem pa bodo postali ambasadorji prometne varnosti tudi v svojem domačem okolju.

V času akcije bo policija tudi izvajala poostren nadzor nad ravnanjem pešcev in voznikov. Posebno pozornost bodo namenili pravilnemu prečkanju vozišča, uporabi odsevnikov, pravilni strani hoje ter kršitvam voznikov, med drugim izsiljevanju prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih in neprilagojeni hitrosti, so zapisali.