Policija bo na decembrskih prireditvah na jugovzhodu Slovenije dodatno okrepila nadzor

Policijska uprava Novo mesto (PU) bo na vseh javnih javnih prireditvah in dogodkih pa tudi v samem prometu v decembru izvajala poostren nadzor. Cilj bo proaktivno delovanje in krepitev občutka varnosti, je v današnji izjavi za medije povedal vodja oddelka za splošne policijske naloge Robert Zupančič. Zupančič občane poziva, naj v času predprazničnih in prazničnih prireditev upoštevajo navodila policistov in rediteljev ter pazijo na osebne predmete, staršem pa svetuje, naj poskrbijo za nadzor otrok. Ker je v tem času veliko prireditev, kjer točijo tudi alkohol, voznike poziva, naj ne pijejo, če vozijo, svojo vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na cestah. Mladostnikom svetuje, naj se ne vključujejo v nasilne konflikte ter naj o sumih in nevarnih situacijah takoj obvestijo policijo.

Policija po Zupančičevih besedah varnostno bolj obremenjena območja na svojem območju poostreno nadzira že od julija 2024, še dodatno pa je nadzor okrepila po napadu, v katerem je 25. oktobra umrl 48-letni Aleš Šutar. Konkretno v samem Novem mestu sta varnostno obremenjeni območji dve, in sicer kompleks Loke z avtobusno postajo ter šolskim centrom ter območje romskega naselja Žabjak-Brezje, je povedal. Okrepljen nadzor na območju PU Novo mesto poleg njenih policistov zagotavljajo tudi policisti iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave. V njem sodelujejo vodniki službenih psov, konjenica, policisti letalske policijske enote, posebna policijska enota, specialna policijska enota in kriminalisti v civilu. »Delo prilagajamo sproti. Vsak dan analiziramo stanje in sile usmerimo tja, kjer je to najbolj potrebno,« je povedal. Pri izvajanju nalog in poostrenih nadzorov policija sodeluje tudi z inšpekcijskimi službami, v zadnjem obdobju največ s predstavniki Finančne uprave RS.

FOTO: Policijska uprava Novo mesto

Posebna pozornost

Posebno pozornost po Zupančičevih besedah posvečajo preiskovanju kaznivih dejanj. Med drugim so v začetku novembra na območju Šentjerneja uspešno preiskali rop, v Trebnjem so v novembru preiskali več kaznivih dejanj velikih tatvin oz. vlomov v gostinske lokale in podjetja, v Dobruški vasi pa v petek vlom v hišo, ki ga je zagrešilo pet osumljencev, med njimi dva mladoletna. Ob tem se je zahvalil občanom za informacije, zaupanje in pripravljenost na sodelovanje.