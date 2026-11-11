Policija nagradila triletnega Shoota, poglejte, s čim si je prislužil medaljo (FOTO)

Lan Kisovec jih šteje šele 12, a je 7. junija letos pokazal toliko poguma, da bi se lahko marsikateri odrasli zgledoval po njem. Tiste nedelje je bil z družino blizu ceste med Nemškim Rovtom in Soriško planino, kjer sta se v prometni nesreči poškodovala voznik in sopotnik. »Kar strašno je bilo,« se še živo spominja fant, ki je poškodovancema takoj priskočil na pomoč. Iz družinskega avta je vzel komplet prve pomoči in enemu od poškodovanih oskrbel krvavečo rano na glavi in zaustavil krvavitev. »Tega sem se naučil, ker sem član Gasilskega društva Zbilje, v šoli pa smo tudi imeli krožek prve pomoči,« je pojasnil Lan, ki je včeraj na Policijski akademiji v Tacnu prejel medaljo policije za požrtvovalnost.
Prve pomoči sem se naučil, ker sem član Gasilskega društva Zbilje.
Bil je eden od 46 posameznikov, ki jih je policija nagradila zaradi nesebične pomoči drugim. »Pomagali so ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali ljudi iz gorečih objektov in vode, posredovali ob oboroženem ropu in napadu z nožem ali pa so pomagali s ključnimi informacijami,« so pred podelitvijo devetih medalj policije za hrabrost in 37 medalj policije za požrtvovalnost pojasnili na posebnem dogodku v Tacnu.
Veliko požrtvovalnosti in poguma sta 22. aprila pokazala tudi Aljaž Golob in Boštjan Vidmar. Trgovec Aljaž je bil v službi v trgovini v okolici Ljubljane, ko je vanjo vstopil zamaskiran moški, oborožen s pištolo. Zahteval je denar in vanj usmeril orožje. »Kljub neposredni grožnji je ohranil prisebnost. V trenutku storilčeve nepazljivosti je prijel njegovo roko s pištolo in ga začel obvladovati. Pri tem sta mu pomagali tudi sodelavki,« so na policiji spomnili na dramo v trgovini. Pred vhodom je bil tedaj Boštjan, ki je opazil nevarno dogajanje in pristopil na pomoč. »Storilcu je odločno ukazal, naj odvrže orožje. Ko je ta pištolo izpustil, jo je odstranil z njegovega dosega in odložil na varno. Nato je dosegel, da se je osumljenec ulegel na tla, in ga zadržal do prihoda policistov.« Aljaž je za svoje dejanje prejel medaljo za hrabrost, Boštjan pa za požrtvovalnost.
Med prejemniki nagrad 33 policistov in 13 občanov.
Z 12 leti starosti je najmlajši prejemnik Lan.
Brez ovčarja Shoota ne bi odkrili pobeglega voznika.