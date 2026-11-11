  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGUM

Policija nagradila triletnega Shoota, poglejte, s čim si je prislužil medaljo (FOTO)

Odlikovan je bil tudi hrabri trgovec, ki je obvladal oboroženega roparja.
Shoot je ponosno poziral z medaljo policije. FOTO: Pu Kranj

Shoot je ponosno poziral z medaljo policije. FOTO: Pu Kranj

Potem ko je avto zdrsnil v globel, se je prvi na kraju nesreče znašel mladi Lan. FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica

Potem ko je avto zdrsnil v globel, se je prvi na kraju nesreče znašel mladi Lan. FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica

Simona Kuhar je s pomočjo belgijskega ovčarja Shoota našla pobeglega voznika. FOTO: Aleksander Brudar

Simona Kuhar je s pomočjo belgijskega ovčarja Shoota našla pobeglega voznika. FOTO: Aleksander Brudar

Lan Kisovec je pri svojih 12 letih dokazal, kako pomembno je znanje prve pomoči. FOTO: Aleksander Brudar

Lan Kisovec je pri svojih 12 letih dokazal, kako pomembno je znanje prve pomoči. FOTO: Aleksander Brudar

FOTO: Pu Kranj

FOTO: Pu Kranj

Shoot je ponosno poziral z medaljo policije. FOTO: Pu Kranj
Potem ko je avto zdrsnil v globel, se je prvi na kraju nesreče znašel mladi Lan. FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica
Simona Kuhar je s pomočjo belgijskega ovčarja Shoota našla pobeglega voznika. FOTO: Aleksander Brudar
Lan Kisovec je pri svojih 12 letih dokazal, kako pomembno je znanje prve pomoči. FOTO: Aleksander Brudar
FOTO: Pu Kranj
Aleksander Brudar
 11. 11. 2026 | 09:13
 11. 11. 2026 | 09:13
3:58
A+A-

Lan Kisovec jih šteje šele 12, a je 7. junija letos pokazal toliko poguma, da bi se lahko marsikateri odrasli zgledoval po njem. Tiste nedelje je bil z družino blizu ceste med Nemškim Rovtom in Soriško planino, kjer sta se v prometni nesreči poškodovala voznik in sopotnik. »Kar strašno je bilo,« se še živo spominja fant, ki je poškodovancema takoj priskočil na pomoč. Iz družinskega avta je vzel komplet prve pomoči in enemu od poškodovanih oskrbel krvavečo rano na glavi in zaustavil krvavitev. »Tega sem se naučil, ker sem član Gasilskega društva Zbilje, v šoli pa smo tudi imeli krožek prve pomoči,« je pojasnil Lan, ki je včeraj na Policijski akademiji v Tacnu prejel medaljo policije za požrtvovalnost.

FOTO: Pu Kranj
FOTO: Pu Kranj

Prve pomoči sem se naučil, ker sem član Gasilskega društva Zbilje.

Bil je eden od 46 posameznikov, ki jih je policija nagradila zaradi nesebične pomoči drugim. »Pomagali so ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali ljudi iz gorečih objektov in vode, posredovali ob oboroženem ropu in napadu z nožem ali pa so pomagali s ključnimi informacijami,« so pred podelitvijo devetih medalj policije za hrabrost in 37 medalj policije za požrtvovalnost pojasnili na posebnem dogodku v Tacnu.

Potem ko je avto zdrsnil v globel, se je prvi na kraju nesreče znašel mladi Lan. FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica
Potem ko je avto zdrsnil v globel, se je prvi na kraju nesreče znašel mladi Lan. FOTO: Pgd Bohinjska Bistrica

Veliko požrtvovalnosti in poguma sta 22. aprila pokazala tudi Aljaž Golob in Boštjan Vidmar. Trgovec Aljaž je bil v službi v trgovini v okolici Ljubljane, ko je vanjo vstopil zamaskiran moški, oborožen s pištolo. Zahteval je denar in vanj usmeril orožje. »Kljub neposredni grožnji je ohranil prisebnost. V trenutku storilčeve nepazljivosti je prijel njegovo roko s pištolo in ga začel obvladovati. Pri tem sta mu pomagali tudi sodelavki,« so na policiji spomnili na dramo v trgovini. Pred vhodom je bil tedaj Boštjan, ki je opazil nevarno dogajanje in pristopil na pomoč. »Storilcu je odločno ukazal, naj odvrže orožje. Ko je ta pištolo izpustil, jo je odstranil z njegovega dosega in odložil na varno. Nato je dosegel, da se je osumljenec ulegel na tla, in ga zadržal do prihoda policistov.« Aljaž je za svoje dejanje prejel medaljo za hrabrost, Boštjan pa za požrtvovalnost.

Med prejemniki nagrad 33 policistov in 13 občanov.

Z 12 leti starosti je najmlajši prejemnik Lan.

Brez ovčarja Shoota ne bi odkrili pobeglega voznika.

Simona Kuhar je s pomočjo belgijskega ovčarja Shoota našla pobeglega voznika. FOTO: Aleksander Brudar
Simona Kuhar je s pomočjo belgijskega ovčarja Shoota našla pobeglega voznika. FOTO: Aleksander Brudar
Da je med prejemniki medalj kar 13 posameznikov, je veselilo tako notranjega ministra Francija Matoza kot v. d. generalnega direktorja policije Danijela Lorbka. Oba sta jih pohvalila. Na podelitvi pa smo pogrešali belgijskega ovčarja Shoota, ki je 1. maja policistki iz Enote vodnikov službenih psov Kranj Simoni Kuhar pomagal pri iskanju udeleženca prometne nesreče ob Savi na območju Kranja. Kuharjeva, ki je prejela medaljo policije za požrtvovalnost, nam je zaupala, da ima triletnega Shoota že vse od njegovih treh mesecev starosti ter da brez njega udeleženca nesreče v gozdu ne bi odkrila. »Zgodila se je prometna nesreča. Ker je udeleženec prometne nesreče zbežal oziroma je patrulja videla senco, ki je stekla v gozd, sem bila poklicana na kraj dogodka,« je razložila in dodala, da je pes takoj zaznal vonj. »S policistom sva šla skozi gozd do reke, tam pa se je začel drugače obnašati. Začel je lajati, praskati. A ko sva s kolegom pogledala v vodo in svetila, ni bilo nič. A kuža je še kar vztrajal, lajal, tako da sva se potem res nagnila čez, in spodaj pod nabrežino sva opazila osebo,« je razložila policistka, ki je na vprašanje, zakaj Shoota ni pripeljala s seboj, v šali odgovorila, da potem tukaj na prireditvi zbrani ne bi tako mirno sedeli. 

Policijski pes Shoot FOTO: Pu Kranj
Policijski pes Shoot FOTO: Pu Kranj

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijaMedalje za požrtvovalnostpogumLan KisovecpomočnesrečaAljaž GolobBoštjan VidmarSimona KuharDanijel LorbekPolicijska akademija TacenGasilno društvo Zbilje
ZADNJE NOVICE
10:28
Bralci
GORELE SMETI

Šiškarje sredi noči znova vznemiril požar! Prejeli smo videoposnetek, policija sumi podtaknitev (VIDEO)

Na terenu so, kot je vidno na posnetku, posredovali gasilci.
11. 11. 2026 | 10:28
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
OKROGLI JUBILEJ

Dobitnica oskarja neobremenjeno v deveto desetletje (FOTO)

Sally Field se je pridružila klubu 80-letnic. Je zagovornica pravic žensk, splava in skupnosti LGBT+.
11. 11. 2026 | 10:15
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Petra Guček Tomšič: Hči mi večkrat reče, da jaz ne vem, kako je biti temnopolt v njeni šoli

Specialna pedagoginja, ki je leta 2015 posvojila deklico iz Gane, je spregovorila o različnih oblikah rasizma, s katerimi se sooča njena hči.
Danaja Lorenčič11. 11. 2026 | 10:05
09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
09:53
Bulvar  |  Domači trači
NAPETO DOGAJANJE

Voditeljica nacionalke prejela opozorilo o zračnem napadu! Z ekipo je morala v zaklonišče (VIDEO)

Dogajanje v baltski državi je očitno precej bolj napeto, kot bi pričakovali.
11. 11. 2026 | 09:53
09:46
Novice  |  Slovenija
PO POŽARU

V Logatcu danes analiza pitne vode, hrano, izpostavljeno dimu, nujno zavrzite in spremljajte počutje

V noči na torek je zagorelo v objektu skladišča za elektronske komponente, plini, ki ob tem nastajajo, pa so še posebej nevarni.
11. 11. 2026 | 09:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki