  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSE VEČ TEŽAV Z ODVISNIKI

Policija največ težav z drogami zaznava v širšem središču Ljubljane

Na magistratu zagovarjajo dostopnost pomoči v središču mesta.
V glavnem mestu je na javnih površinah vse več odvrženih igel in drog. FOTO: Leon Vidic
V glavnem mestu je na javnih površinah vse več odvrženih igel in drog. FOTO: Leon Vidic
Manja Pušnik
 2. 11. 2026 | 06:49
4:40
A+A-

Odvržene igle in uživanje drog na ljubljanskih ulicah vznemirjajo prebivalce in obiskovalce glavnega mesta. Medtem ko policija krepi nadzor, Mestna občina Ljubljana (MOL) napoveduje ureditev varne sobe za odvisnike in zavrača pobude o umiku teh in brezdomcev na obrobje mesta. Poglavitno vprašanje ostaja, kako zagotoviti varne in urejene javne površine ter učinkovito pomoč ljudem z odvisnostjo. Na Mestni občini Ljubljana poudarjajo, da se problematike zavedajo in da že vrsto let sofinancirajo programe za zmanjševanje odvisnosti ter blaženje njenih posledic. Priznavajo, da uživanje drog, nedostojno vedenje in onesnaževanje javnih površin pri občanih povzročajo nelagodje. Zato bodo terenske delavce prosili, naj okrepijo svojo navzočnost na Taboru, zavračajo pa predlog o izključevanju ranljivih skupin iz mestnega središča.

»Mesto mora težave reševati tam, kjer dejansko obstajajo,« odgovarjajo na MOL. Pojasnjujejo, da so v središču zdravstvene storitve in organizacije, ki tem ljudem omogočajo preživetje. Selitev brezdomnih na obrobje Ljubljane po njihovi oceni ne bi pomenila, da bi se tja preselili tudi uporabniki. Ostali bi v središču mesta, vendar brez ustrezne oskrbe, dodajajo.

Po mnenju prebivalcev so razmere na Taboru v Ljubljani alarmantne. FOTO: Dokumentacija Dela
Po mnenju prebivalcev so razmere na Taboru v Ljubljani alarmantne. FOTO: Dokumentacija Dela

Organiziranih skupin ni, so le posamezniki

Policija največ težav z drogami zaznava v širšem središču Ljubljane, okolici metadonskih ambulant in zapuščenih stavbah, manj pa v parkih in ob rekah. Na teh območjih zaznavajo predvsem posamezne primere posesti in prodaje drog, ne pa delovanja organiziranih skupin. Policisti izvajajo usmerjene in poostrene nadzore, tudi s patruljami v civilu in skupaj z mestnim redarstvom. Za učinkovitejše preprečevanje ulične kriminalitete so ustanovili posebno delovno skupino, v nadzor pa vključujejo tudi druge policijske enote. Poudarjajo, da gre za širši družbeni problem, ki zahteva sodelovanje zdravstvenih in socialnih ustanov, občine ter nevladnih organizacij.

Policijska postaja Ljubljana Center je od začetka leta do 1. oktobra obravnavala 132 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu. Lani je bilo v primerljivem obdobju tovrstnih dejanj 122, letos torej dobrih osem odstotkov več. Toda podatki ne kažejo enakomerne rasti: v istem obdobju leta 2022 so obravnavali 77 teh kaznivih dejanj, leta 2023 173, leto pozneje pa 81. Prekrškov zaradi posesti prepovedanih drog so letos evidentirali 200, od tega 176 zaradi manjše količine za enkratno lastno uporabo. Lani jih je bilo v primerljivem obdobju 319, kar pomeni, da jih je letos dobrih 37 odstotkov manj. Podatki zajemajo obravnave Policijske postaje Ljubljana Center, in ne celotne Ljubljane, policija pa opozarja, da letošnji podatki še niso dokončni.

Mesto mora težave reševati tam, kjer dejansko obstajajo.

Za varno sobo

Ljubljanska občina poleg terenskega dela in dnevnih centrov podpira vzpostavitev varne sobe, za katero si prizadeva, da bi začela delovati prihodnje leto. Načrtuje tudi sodobnejše prostore centra za zdravljenje odvisnosti v novem Zdravstvenem domu Metelkova, ki naj bi ga začeli graditi še letos. »Po našem mnenju bosta oba programa prispevala k zmanjšanju uporabe nedovoljenih drog na javnih površinah ter posledično zmanjšanju števila uporabnikov, ki nedovoljeno drogo uporabljajo na ulicah in drugih javnih mestih v mestu,« dodajajo na MOL. Za urejanje razmer je občina vzpostavila tudi osem varovanih območij, kjer so določena pravila ravnanja in uporabe prostora. Namen je ureditev razmer, zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja, varstvo javnega reda in miru ter primerna uporaba javnih prostorov. Varovana območja so v podhodu Ajdovščina, parku Navje, Plečnikovem in Linhartovem podhodu, Skate parku na Poljanskem nasipu, območju glasbenega paviljona in vodne fontane na Kongresnem trgu ter v Miklošičevem parku.

Najbolj obremenjene lokacije po navedbah mestnega redarstva čistijo večkrat na dan, odstranjujejo pa tudi odvržene igle. Konkretnega števila pritožb meščanov v zvezi s to problematiko in števila izvedenih ukrepov v zadnjih štirih letih na magistratu niso navedli. Prav spremljanje učinkov ukrepov bo pomembno za presojo, ali napovedi občine prinašajo izboljšanje razmer tako za prebivalce kot tudi za ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

LjubljanaMOLpolicijadrogepolitikakriminalJanez JanšaRobert GolobLuka Mesecodvisnostvarna soba
ZADNJE NOVICE
08:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZGUBILA SE JE

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma, našli so jo podhlajeno v gozdu.
2. 11. 2026 | 08:41
08:40
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMANJKANJE POGOSTO BREZ ZNAKOV

Kar osem od desetih Slovencev ga od novembra do aprila nima dovolj, zakaj je tako pomemben?

Vitamin D je lahko koristen pri preprečevanju osteoporoze, depresije, srčno-žilnih bolezni in kapi, diabetesa, demence ter nekaterih rakavih obolenj.
Ema Bubanj2. 11. 2026 | 08:40
08:21
Novice  |  Slovenija
ISKANJE IZGUBLJENIH UMETNIN

Zamolčani slikar se vrača v Bohinj, bil je sodelavec Gustava Klimta (FOTO)

Narodna galerija in Bohinjci iščejo dela znamenitega avstrijskega secesijskega slikarja Ernsta Stöhra.
Tina Horvat2. 11. 2026 | 08:21
08:14
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić se je takole zapletel v oster obračun z zvezdnikom Toronta (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik se je znova znašel v središču pozornosti zaradi ostrega obračuna, tokrat s Scottiejem Barnesom iz Toronta.
2. 11. 2026 | 08:14
08:11
Razno
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Same dobre ideje za topla in nasitna kosila

Od kavre in piščanca po normandijsko do lazanje in kremastih testenin – pet toplih kosil, ki bodo prijala v prvem novembrskem tednu.
Odprta kuhinja2. 11. 2026 | 08:11
08:05
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden z Luno: pred nami je teden preobratov, en dan bo poln strasti, drug pa prinesel nemir

Luna bo potovala skozi leva, devico, tehtnico in škorpijona. Čakajo nas čustveni odzivi, nepričakovani zapleti, iskreni pogovori in priložnosti za ljubezen.
Joy Lotos2. 11. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki