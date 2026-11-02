Odvržene igle in uživanje drog na ljubljanskih ulicah vznemirjajo prebivalce in obiskovalce glavnega mesta. Medtem ko policija krepi nadzor, Mestna občina Ljubljana (MOL) napoveduje ureditev varne sobe za odvisnike in zavrača pobude o umiku teh in brezdomcev na obrobje mesta. Poglavitno vprašanje ostaja, kako zagotoviti varne in urejene javne površine ter učinkovito pomoč ljudem z odvisnostjo. Na Mestni občini Ljubljana poudarjajo, da se problematike zavedajo in da že vrsto let sofinancirajo programe za zmanjševanje odvisnosti ter blaženje njenih posledic. Priznavajo, da uživanje drog, nedostojno vedenje in onesnaževanje javnih površin pri občanih povzročajo nelagodje. Zato bodo terenske delavce prosili, naj okrepijo svojo navzočnost na Taboru, zavračajo pa predlog o izključevanju ranljivih skupin iz mestnega središča.

»Mesto mora težave reševati tam, kjer dejansko obstajajo,« odgovarjajo na MOL. Pojasnjujejo, da so v središču zdravstvene storitve in organizacije, ki tem ljudem omogočajo preživetje. Selitev brezdomnih na obrobje Ljubljane po njihovi oceni ne bi pomenila, da bi se tja preselili tudi uporabniki. Ostali bi v središču mesta, vendar brez ustrezne oskrbe, dodajajo.

Po mnenju prebivalcev so razmere na Taboru v Ljubljani alarmantne. FOTO: Dokumentacija Dela

Organiziranih skupin ni, so le posamezniki

Policija največ težav z drogami zaznava v širšem središču Ljubljane, okolici metadonskih ambulant in zapuščenih stavbah, manj pa v parkih in ob rekah. Na teh območjih zaznavajo predvsem posamezne primere posesti in prodaje drog, ne pa delovanja organiziranih skupin. Policisti izvajajo usmerjene in poostrene nadzore, tudi s patruljami v civilu in skupaj z mestnim redarstvom. Za učinkovitejše preprečevanje ulične kriminalitete so ustanovili posebno delovno skupino, v nadzor pa vključujejo tudi druge policijske enote. Poudarjajo, da gre za širši družbeni problem, ki zahteva sodelovanje zdravstvenih in socialnih ustanov, občine ter nevladnih organizacij.

Policijska postaja Ljubljana Center je od začetka leta do 1. oktobra obravnavala 132 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu. Lani je bilo v primerljivem obdobju tovrstnih dejanj 122, letos torej dobrih osem odstotkov več. Toda podatki ne kažejo enakomerne rasti: v istem obdobju leta 2022 so obravnavali 77 teh kaznivih dejanj, leta 2023 173, leto pozneje pa 81. Prekrškov zaradi posesti prepovedanih drog so letos evidentirali 200, od tega 176 zaradi manjše količine za enkratno lastno uporabo. Lani jih je bilo v primerljivem obdobju 319, kar pomeni, da jih je letos dobrih 37 odstotkov manj. Podatki zajemajo obravnave Policijske postaje Ljubljana Center, in ne celotne Ljubljane, policija pa opozarja, da letošnji podatki še niso dokončni.

Mesto mora težave reševati tam, kjer dejansko obstajajo.

Za varno sobo

Ljubljanska občina poleg terenskega dela in dnevnih centrov podpira vzpostavitev varne sobe, za katero si prizadeva, da bi začela delovati prihodnje leto. Načrtuje tudi sodobnejše prostore centra za zdravljenje odvisnosti v novem Zdravstvenem domu Metelkova, ki naj bi ga začeli graditi še letos. »Po našem mnenju bosta oba programa prispevala k zmanjšanju uporabe nedovoljenih drog na javnih površinah ter posledično zmanjšanju števila uporabnikov, ki nedovoljeno drogo uporabljajo na ulicah in drugih javnih mestih v mestu,« dodajajo na MOL. Za urejanje razmer je občina vzpostavila tudi osem varovanih območij, kjer so določena pravila ravnanja in uporabe prostora. Namen je ureditev razmer, zagotavljanje večje varnosti ljudi in premoženja, varstvo javnega reda in miru ter primerna uporaba javnih prostorov. Varovana območja so v podhodu Ajdovščina, parku Navje, Plečnikovem in Linhartovem podhodu, Skate parku na Poljanskem nasipu, območju glasbenega paviljona in vodne fontane na Kongresnem trgu ter v Miklošičevem parku.

Najbolj obremenjene lokacije po navedbah mestnega redarstva čistijo večkrat na dan, odstranjujejo pa tudi odvržene igle. Konkretnega števila pritožb meščanov v zvezi s to problematiko in števila izvedenih ukrepov v zadnjih štirih letih na magistratu niso navedli. Prav spremljanje učinkov ukrepov bo pomembno za presojo, ali napovedi občine prinašajo izboljšanje razmer tako za prebivalce kot tudi za ljudi, ki potrebujejo pomoč.