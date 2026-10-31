Policija napovedala poostren nadzor po vsej Sloveniji! Voznike bodo ustavljali, a če boste storili to, potem ...

Vozniki, pozor! Že v ponedeljek, 2. novembra, se na slovenskih cestah začenja poostren policijski nadzor. Policisti bodo vse do 11. novembra preverjali psihofizično stanje voznikov, še posebej pa bodo pozorni na alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi. Tisti, ki bodo napihali 0,0, bodo lahko sodelovali tudi v posebnem nagradnem žrebanju.

Med 2. in 11. novembrom 2026 bodo policisti po vsej Sloveniji izvajali poostren nadzor prometa. Preverjali bodo predvsem prisotnost alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. V akciji bodo sodelovale tudi inšpekcijske službe, ozaveščanje o škodljivosti alkohola pa bo potekalo ves november.

Če boste napihali 0,0, vas lahko čaka presenečenje

Tokratna akcija ne bo namenjena le odkrivanju kršiteljev. Policisti bodo namreč nagradili tudi odgovorne voznike. Tisti, pri katerih bo preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,0, bodo prejeli letak z navodili za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Srečni izžrebanci bodo prejeli dve brezplačni vstopnici za koncert Policijskega orkestra in Roka Lunačka, ki bo 20. novembra ob 20. uri v Kinu Šiška v Ljubljani.

Vozniki, pri katerih bo rezultat preizkusa alkoholiziranosti pokazal 0,0, bodo prejeli letak z navodili za sodelovanje v žrebanju za dve brezplačni vstopnici za koncert Policijskega orkestra in Roka Lunačka. FOTO: Ministrstvo Za Zdravje

Alkohol ne ogroža le voznikov, posledice so lahko veliko hujše

Ob napovedi poostrenega nadzora pristojni opozarjajo, da alkohol ne vpliva le na sposobnost vožnje, temveč pušča tudi resne posledice na zdravju. Že manjše količine alkohola lahko vplivajo na presojo, odzivni čas in zbranost za volanom. V kombinaciji z drugimi psihoaktivnimi snovmi se nevarnost še poveča. Ministrstvo za zdravje opozarja tudi na dolgoročne posledice pitja alkohola. Alkohol je namreč rakotvorna snov, ki povečuje tveganje za razvoj najmanj sedmih vrst raka, med drugim raka dojk, jeter in debelega črevesa. Dolgotrajno pitje lahko povzroča tudi bolezni srca in ožilja, poškodbe možganov in jeter ter težave z duševnim zdravjem, spanjem in počutjem.

»Izberi sebe, ne alkohola!«

Pristojni želijo z letošnjo akcijo voznike spodbuditi k razmisleku, še preden sedejo za volan. November je namreč čas, ko se zaradi martinovanj in drugih praznovanj poveča število priložnosti za uživanje alkohola. A če boste pili, je najvarneje, da za prevoz domov poskrbite drugače.