Policija o morilcu najstnice, ki so ga prijeli v Ljubljani, skrivnostna: nekaj podrobnosti so vendarle razkrili (FOTO)

Primer 23-letnega Setha Wallsa, ki so ga po večletnem begu prijeli prav v Ljubljani, je odmeval tudi v ameriških medijih. Walls je v Tennesseeju obtožen umora druge stopnje in ogrožanja s smrtonosnim orožjem zaradi smrti komaj 15-letne Haley Reedy, ki je bila septembra 2022 ustreljena v hiši v mestu Millington. Ameriški maršali so v sredo uradno potrdili, da so ga 12. septembra prijeli v Ljubljani.

Kot smo že poročali, se je Walls po izginotju iz ZDA več let skrival pod drugo identiteto. Ameriške oblasti so njegovo sled izgubile, primer pa je septembra 2023 prevzela posebna enota ameriških maršalov za iskanje nevarnih ubežnikov. Ko je postalo jasno, da je zapustil ZDA, se je v iskanje vključil tudi Interpol.

Izdajal se je za Kanadčana

Slovensko policijo smo vprašali za več podrobnosti o prijetju in okoliščinah, v katerih so ameriškega ubežnika odkrili v prestolnici. Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne oziroma določljive fizične osebe, nam zaradi varstva osebnih podatkov niso želeli odgovoriti. So pa potrdili, da so ljubljanski policisti 12. septembra v poznih večernih urah v središču Ljubljane izvedli postopek z moškim, ki pri sebi ni imel identifikacijskih dokumentov. Moški se jim je predstavil kot kanadski državljan.

Policisti so njegove navedbe preverili in ugotovili, da v resnici gre za državljana Združenih držav Amerike, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica oziroma Interpolov razpis iskanja.

S tem so posredno potrdili ključne okoliščine, ki jih o prijetju Setha Wallsa navajajo tudi ameriške oblasti. Da se je Walls ob prijetju predstavljal kot Kanadčan, so potrdili tudi drugi viri. Ameriški uradni podatki navajajo, da je uporabljal lažno oziroma privzeto identiteto, njegova prava identiteta pa je bila dokončno potrjena s pomočjo prstnih odtisov, ki jih je posredoval Interpol.

Prav prstni odtisi so odstranili še zadnje dvome o tem, koga so slovenski policisti dejansko prijeli. Po prijetju je bil o dogodku obveščen ameriški urad Interpola, moškega pa so privedli na pristojno sodišče. To je zanj odredilo pripor.

Policija nam je pojasnila še, da sama o njegovi izročitvi Združenim državam ne odloča. Postopek izročitve je v pristojnosti pravosodnih organov. Ameriško tožilstvo okrožja Shelby je medtem že sporočilo, da bo skupaj s tamkajšnjim šerifovim uradom koordiniralo postopek njegove vrnitve v ZDA. Walls tako trenutno ostaja v priporu v Sloveniji.

Prepoznal naj bi ga Ljubljančan

Ameriški mediji so medtem objavili še precej nenavadno zgodbo o tem, kako naj bi preiskovalci sploh prišli do Wallsa. Po njihovem poročanju naj bi se z njim v Ljubljani spoprijateljil domačin, ki ga je poznal pod imenom Colt. Pozneje naj bi na Facebooku naletel na objavo o smrti Haley Reedy in iskanem Sethu Wallsu ter na fotografijah prepoznal moškega, ki ga je srečeval v Ljubljani.

Pozoren naj bi bil tudi na značilno tetovažo vrtnice na njegovi desni roki. O svojih sumih naj bi nato obvestil slovensko policijo in ameriški FBI ter jim posredoval fotografije in videoposnetke moškega. Po tej različici naj bi obvestil tudi varnostnika lokala, v katerem se je Walls zadrževal. Varnostniki naj bi ga nato zadržali do prihoda policije. Slovenska policija teh podrobnosti v odgovoru Slovenskim novicam ni potrdila.

Štiriletna zgodba se je začela s smrtjo 15-letne Haley

Primer sega v 11. september 2022. Takrat je bila v hiši na Clear Creek Drive v Millingtonu ustreljena 15-letna Haley Reedy. Walls, ki je bil tedaj star 19 let, je po dogodku trdil, da je dekle streljalo samo oziroma da je šlo za nesrečo. Poznejša forenzična preiskava je pokazala drugačno sliko. Krogla je vstopila za njenim desnim ušesom in izstopila pri levem sencu pod kotom navzdol, zaradi česar so preiskovalci ocenili, da poškodba ni bila skladna s samopoškodovanjem. Njena smrt je bila opredeljena kot umor.

Walls je bil sprva obtožen milejšega kaznivega dejanja, nato pa umora druge stopnje in ogrožanja s smrtonosnim orožjem. Po prvem prijetju je bil izpuščen ob varščini v višini 10.000 dolarjev, pozneje pa se ni pojavil na sodišču in je postal ubežnik. Tri leta pozneje se je njegov beg končal več kot 8000 kilometrov stran od Tennesseeja – v središču Ljubljane.