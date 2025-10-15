Policija preiskuje Challeta Salleta?! Mladoletnica ga je ovadila, kriminalisti pozivajo ...

OPOLZKA SPOROČILA

Mladenka ovadila glasbenika, pošiljal naj bi ji opolzka sporočila. Aleksandar Repić v zameno za podatke dekletom ponujal po 200 evrov.

Po nedavnem nadaljevanju raperske vojne med Zlatkom in Challetom Salletom, ki sicer marsikoga niti ne zanima preveč, se bo z njo ukvarjala policija. Pod drobnogled bo vzela domnevno neprimerno dopisovanje Challeta Salleta z dekleti, tudi mladoletnimi. Eno od njih je namreč glasbenika ovadilo, saj naj bi ji v začetku letošnjega leta, ko je bila še mladoletna, na družbenih omrežjih zastavljal opolzka vprašanja in dajal namige, dobila pa naj bi tudi posnetek masturbacije. Ponudil nagrado in dobil sporočila Aleksandar Repić - Pici je dekletom ponudil po 200 evrov, če pošljejo svojo komunikacijo z ...