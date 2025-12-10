Policija prosi za pomoč, Jaka še vedno pogrešan: to se je dogajalo tik pred izginotjem

Od sobote 29. novembra je pogrešan 24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz. Pogrešani je visok okoli 193 cm, je vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen je v modre kavbojke, srajco in črn plašč. Obute je imel sive gležnjarje.

Celjska policijska uprava javnost ponovno prosi za pomoč. »Od prijave pogrešanja do danes smo izvedli 9 iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo okoli 400 ljudi. V sklopu iskalnih akcij smo pregledali strugo reke Savinje od Kasaz do Tremarij, brežino ob reki ter okoliške gozdove. Jake do danes nismo našli. Ponovno prosimo za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju. Za informacije sta na voljo telefonski številki 113 in anonimna številka policije 0801200,« pozivajo možje v modrem.

Taksist ga je odložil nedaleč od doma

Kot je za Pokukaj.si povedala Jakova mama Urška Lipovšek, je tisti petek Jaka, študent fizioterapije in zaposleni spremljevalec otroka s posebnimi potrebami na 1. osnovni šoli Celje, odšel na zaključek s sodelavci v Celjski dom. Bil je dobro volje, trezen, sproščen, še isti dan je govoril z očetom. Nihče ni zaznal ničesar nenavadnega.

V noči na soboto, okoli 1. ure, je vstopil v taksi na Ljubljanski ulici v Celju. Voznik ga je odložil v Kasazah (naselje v občini Žalec), približno kilometer pred domom. Taksistu naj bi rekel: »Tukaj me odloži, en kilometer bom šel peš.« Od tistega trenutka se je za njim izgubila vsaka sled. Kraj, kjer je Jaka izstopil, meji na območje Petriček, ki je domačinom znano po sumljivih nočnih dejavnostih, od preprodaje drog do neznancev ob cesti in podobno, še poroča omenjeni portal.

Mama Urška je pred dnevi spregovorila tudi za Slovenske novice. Kaj vse je povedala, preberite v članku na tej povezavi.