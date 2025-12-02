Policija prosi za pomoč, ste kje videli Jakoba? (FOTO)

Pogrešajo 70-letnega Jakoba Planinšiča iz Lovrenca na Pohorju. Nazadnje so ga videli v nedeljo ob 19.30 v Lovrencu na Pohorju. Pogrešani je visok 160 centimetrov, težak med 60 in 70 kilogrami in ima sive kratke lase ter sive brke, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, policija prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.