Policija razkrinkala dve veliki gojišči konoplje! Vpletena brat in sestra

DRUŽINSKI POSEL

Bojan Vasić, ki je sedel že zaradi izsiljevanja, priznal gojenje marihuane. Skupaj s soobtoženo trojico so ga prijeli šele po anonimni prijavi.

V naselju Konj v Občini Litija se je že sredi lanskega decembra začelo šušljati, da naj bi v hiši na naslovu Konj 4a gojili konopljo. Zato je zadevo začel preverjati litijski policist. Ta je v bližini omenjene hiše zaznal, kako se od tam širi vonj prepovedane droge konoplje, slišati je bilo mogoče zvok ventilatorja, ki se tudi običajno uporablja za gojenje konoplje v zaprtih prostorih. Prav tako je termovizijski pregled lokacije pokazal, da sta v hiši ogrevana predvsem kletni del hiše in mansarda. Od Elektra Ljubljana je, kot je še razlagal v preiskavi, dobil tudi podatke o določenem ...