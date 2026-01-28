Policija se je zganila! Vihtenje Hitlerjeve zastave na koncertu v Luciji preiskuje, oglasila se je borčevska organizacija

Policija zbira obvestila in dokazne materiale nacističnih simbolov in pozdravov, ki so jih v soboto zaznali na glasbenem dogodku v Luciji, je za STA dejal komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Kot je povedal, niso prejeli nobene prijave, a storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.

Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo

Gre za sum prekrška zbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je navedel Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo.

Dogajanje so v preteklih dneh obsodili v stranki Levica in Inštitutu 8. marec, od incidenta pa so se distancirali tudi v lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek.

Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih.

ZZB NOB: Gre za nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe

Odzivi na dogodek se medtem še vrstijo. »Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo in javno poveličevanje teh simbolov predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe,« so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).

Po njihovi oceni je posebej zaskrbljujoče, da se nacistični simboli pojavljajo na dogodkih, namenjenih mladim, kjer se skuša sovraštvo, rasizem in nasilno ideologijo prikazati kot nekaj sprejemljivega.

V ZZB NOB pozivajo organizatorje javnih prireditev, lastnike lokalov in lokalne skupnosti, da prevzamejo jasno odgovornost za dogajanje v prostorih, kjer delujejo, ter da aktivno preprečujejo širjenje sovražnih in protiustavnih ideologij.