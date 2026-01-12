  • Delo d.o.o.
OSREDOTOČI SE NA CESTO

Policija začenja poostren nadzor: ta teden bodite posebno pozorni na tole

Sporočilo akcije je namenjeno voznikom motornih vozil, kolesarjem, pešcem, voznikom e-skirojev in drugim udeležencem v prometu.
Policija bo izvajala poostren nadzor.
FOTO: Špela Ankele
STA, N. P.
 12. 1. 2026 | 08:28
3:11
Agencija za varnost prometa (AVP) in policija danes začenjata nacionalno preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo potekala do nedelje. V času akcije bo policija izvajala poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki vpliva na zmožnost obvladovanja vozila, so sporočili z agencije.

Akcija Osredotoči se na cesto opozarja na nevarnosti motečih dejavnikov v prometu ter poziva k večji zbranosti in osredotočenosti vseh udeležencev v prometu. »Ključno sporočilo akcije je preprosto: med vožnjo bodimo osredotočeni izključno na vožnjo,« so v sporočilu povzeli besede v. d. direktorice AVP Saša Jevšnik Kafol. Sporočilo akcije je namenjeno voznikom motornih vozil, kolesarjem, pešcem, voznikom e-skirojev in drugim udeležencem v prometu.

V času akcije bo policija izvajala poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje ali vplivajo na zmožnost obvladovanja vozila. Posebna pozornost bo namenjena tudi drugim kršitvam, zlasti tistim, ki ogrožajo ranljive udeležence v prometu. V letu 2025 so namreč ugotovili 16.370 kršitev uporabe mobitela med vožnjo, v letu 2024 pa 23.720 kršitev, so navedli na AVP.

Mobilni telefon ni edino, kar zamoti voznike

Akcija Osredotoči se na cesto opozarja na številne motilce pozornosti, ki dokazano povečujejo tveganje za prometne nesreče. Poleg uporabe mobilnega telefona so nevarna tudi ravnanja, kot so nastavljanje multimedijskih in navigacijskih naprav, asistenčnih sistemov ali klimatske naprave med vožnjo, poslušanje glasne glasbe, menjavanje radijskih postaj, iskanje predmetov v vozilu, prehranjevanje, kajenje, ličenje, čustveni pogovori s sopotniki ter ukvarjanje z otroki ali hišnimi ljubljenčki.

Nepozornost vodi v slabši reakcijski čas, počasnejše zaznavanje prometne signalizacije, daljši zavorni čas, zmanjšano zaznavanje okolice in večje tveganje za napačne odločitve v prometu. To ne velja le za voznike motornih vozil, temveč tudi za pešce, kolesarje ter voznike skirojev in lahkih motornih vozil. »Uporabo motečih naprav v prometu zato odsvetujemo tudi pešcem, ki pogosto s pogledom v zaslon stopijo na prehod ali kolesarsko stezo, ne da bi se prepričali o varnosti,« so še povzeli Kofol.

Cilj akcije je dolgoročna sprememba vedenjskih vzorcev in družbenih norm. Na AVP zato predlagajo več ukrepov, ki zmanjšajo tveganje v prometu. Med njimi je predlog, da vozniki med vožnjo telefon nastavijo na letalski način ali ga odložijo izven dosega rok. Predlagajo tudi, da glasbo, navigacijo, klimo in asistenčne sisteme nastavijo pred vožnjo. V kolikor morajo biti vozniki nujno dosegljivi, pa naj uporabljajo prostoročno telefoniranje.

Več iz teme

prometna varnostpolicijaAVPprometpreventivna akcijanadzorvarnostvožnjamobilnostvoznik
