  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ABOLICIJA

Policiji so do sobote izročili več kot 200 pištol, 80 različnih vrst pušk in približno 30 avtomatskih pušk

Dopolnitev zakona o orožju je od 13. decembra omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic.
Dopolnitev zakona o orožju je od 13. decembra omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic. FOTO: Arhiv S. N.
Dopolnitev zakona o orožju je od 13. decembra omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic. FOTO: Arhiv S. N.
STA,M.U.
 2. 2. 2026 | 19:40
2:53
A+A-

Policija je od 13. decembra do sobote po dopolnitvi zakona o orožju po začasnih podatkih prevzela 206 pištol, 77 različnih vrst pušk in 28 avtomatskih pušk, ki so vojaško orožje. Ob tem je prevzela 108 bomb ali min in 30.679 nabojev, so navedli. Dopolnitev zakona je v tem času omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic.

Posamezne kose orožja že kriminalistično in tehnično pregledujejo in preverjajo glede njihovega statusa, tako da se bodo te številke v naslednjih dneh še nekoliko spreminjale, so zapisali v odgovoru za STA.

Več bo policija javnosti povedala v sredo 

Prevzemanje nezakonitega orožja in streliva od 13. decembra, ko je začela veljati dopolnitev zakona o orožju, do 31. januarja, ko se je iztekel rok za predajo tega orožja in streliva brez pravnih posledic, bodo podrobneje predstavili v sredo. Po preteku t. i. abolicije bo policija v primeru, ko bo posameznik želel izročiti orožje ali strelivo po določbah zakona o orožju, ukrepala enako kot pred uveljavitvijo spremembe zakona.

Kaj je in kaj ni predmet  t. i. abolicije? 

V povezavi z najdenim orožjem, ki ga je posameznik denimo našel pri pospravljanju hiše in bi ga rad izročil policiji, pojasnjujejo, da najdeno orožje ne more biti predmet abolicije. Posameznik lahko po enem letu od najdbe pridobi lastninsko pravico nad predmetom, če ne najdejo lastnika. Medtem pa pri izročitvi orožja ali streliva v skladu z zakonom o orožju te možnosti ni imel. Prav tako ni ilegalno tisto orožje, za katerega ima posameznik orožno listino oziroma jo je imel, pa ne velja več. Tako orožje mora odjaviti na upravni enoti.

Hkrati ni predmet abolicije orožje, ki je bilo po izročiteljevih besedah predmet dedovanja. Za tako orožje je prejšnji lastnik morda imel orožno listino, dedič pa je nima. V tem primeru je treba najprej preveriti, ali je bilo orožje dejansko predmet dedovanja na podlagi sklepa o dedovanju. Če takega sklepa ni in če pokojni za orožje ni imel orožne listine, ne gre za dedovanje in je orožje ilegalno.

Če pa sklep o dedovanju obstaja ali če je pokojni za orožje imel orožno listino, je treba obvestiti upravno enoto. Ta bo nato ravnala v skladu s 46. členom zakona o orožju, ki ureja dedovanje orožja, oziroma bo morala v upravnem postopku urediti status orožja. Če bo potrebno, bo izročeno upravni enoti, so še navedli na policiji.

 

Več iz teme

orožjepolicijaSlovenijastrelno orožje
ZADNJE NOVICE
19:51
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGORIŠČE

Ognjeni zublji naredili ogromno škodo: družina Mihaela in njegove invalidne partnerice Milene ostala brez vsega (FOTO)

Sosed je ob pol treh zjutraj opazil, da gori kmetija v Ličenci v Svetem Jerneju.
Mojca Marot2. 2. 2026 | 19:51
19:40
Novice  |  Slovenija
ABOLICIJA

Policiji so do sobote izročili več kot 200 pištol, 80 različnih vrst pušk in približno 30 avtomatskih pušk

Dopolnitev zakona o orožju je od 13. decembra omogočala predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic.
2. 2. 2026 | 19:40
19:29
Lifestyle  |  Stil
ŽENSKE PRIZNALE

Je velikost res pomembna? Študija je odkrila tisto, česar je mnoge strah

Nedavna znanstvena študija je raziskala, kako fizične lastnosti moških vplivajo na privlačnost za ženske.
2. 2. 2026 | 19:29
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Lea Cok v ŠOKkastu: Moški omedlevajo ob tem prizoru (VIDEO)

Lea Cok je v lanskem letu razsvetlila slovensko igralsko nebo s svojo izjemno vlogo Bronje Žakelj, v filmu Belo se pere na devetdeset.
2. 2. 2026 | 19:00
18:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Policija uradno potrdila: osumljenca uboja Bojanića aretirali!

V sporu pred družinsko hišo je pred očmi otrok umrl 43-letni Darko Senić.
2. 2. 2026 | 18:51
18:40
Novice  |  Slovenija
KJE JO JE DOBILA?

Pretres v ljubljanskem vrtcu: deklica je imela v žepu injekcijsko iglo, ravnateljica: »Še danes ne vemo, kako je prišla do nje«

Petletna deklica iz Dravelj je imela v žepu bundice zaščiteno injekcijsko iglo, kar je med starši sprožilo veliko zaskrbljenost.
Nina Čakarić2. 2. 2026 | 18:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki