Policijska drama v Stožicah: ugrabljen zaradi ukradenih kalašnikovk in kokaina

KAVAŠKI KLAN

Dejanu Toriću sredi Slovenije ukradli 30 kalašnikovk, 300.000 evrov in 2 kg kokaina. Zaradi tega naj bi ugrabili Domžalčana Luko G., ga v gozdu zvezali ter mu pretili s smrtjo.

Prejšnji torek naj bi bilo v Sloveniji ukradenih 30 jurišnih pušk kalašnikov, 300.000 evrov in dva kilograma kokaina. Te stvari naj bi pripadale pri nas živečemu Bosancu Dejanu Toriću z vzdevkom Major, ki naj bi bil blizu kriminalnemu miljeju in naj bi bil na begu. Po podatkih policije je povezan tako s slovensko celico kavaškega klana z domžalskima bratoma Kadivec (likvidacija Danijela Božića) na čelu kot tudi z Dinom Muzaferovićem - Cezarjem (umor Satka Zovka). Omenjalo pa se ga je v zvezi še z enim kavaškim krvavim zločinom pri nas, streli na Igorja Mančića. Ugrabil ga je Kadivčev ...