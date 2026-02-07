  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAVAŠKI KLAN

Policijska drama v Stožicah: ugrabljen zaradi ukradenih kalašnikovk in kokaina

Dejanu Toriću sredi Slovenije ukradli 30 kalašnikovk, 300.000 evrov in 2 kg kokaina. Zaradi tega naj bi ugrabili Domžalčana Luko G., ga v gozdu zvezali ter mu pretili s smrtjo.
Sredi Slovenije naj bi bilo skrivališče 30 ubijalskih kalašnikovk. FOTO: Getty Images
Sredi Slovenije naj bi bilo skrivališče 30 ubijalskih kalašnikovk. FOTO: Getty Images
Boštjan Celec
 7. 2. 2026 | 05:00
7:10
A+A-
Prejšnji torek naj bi bilo v Sloveniji ukradenih 30 jurišnih pušk kalašnikov, 300.000 evrov in dva kilograma kokaina. Te stvari naj bi pripadale pri nas živečemu Bosancu Dejanu Toriću z vzdevkom Major, ki naj bi bil blizu kriminalnemu miljeju in naj bi bil na begu. Po podatkih policije je povezan tako s slovensko celico kavaškega klana z domžalskima bratoma Kadivec (likvidacija Danijela Božića) na čelu kot tudi z Dinom Muzaferovićem - Cezarjem (umor Satka Zovka). Omenjalo pa se ga je v zvezi še z enim kavaškim krvavim zločinom pri nas, streli na Igorja Mančića. Ugrabil ga je Kadivčev ...

Več iz teme

policijadrogekavaški klanropkrajatatvinakriminalmamilaSatko ZovkoDino Muzaferović
ZADNJE NOVICE
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
KAVAŠKI KLAN

Policijska drama v Stožicah: ugrabljen zaradi ukradenih kalašnikovk in kokaina

Dejanu Toriću sredi Slovenije ukradli 30 kalašnikovk, 300.000 evrov in 2 kg kokaina. Zaradi tega naj bi ugrabili Domžalčana Luko G., ga v gozdu zvezali ter mu pretili s smrtjo.
Boštjan Celec7. 2. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Tri evre, ker me paziš

Brigati se zase pomeni spoštovati meje, brezbrižnost pa pomeni, da meja med dobrim in zlim izgine, in zato ne vtikati se še zdaleč ni isto kot ne čutiti
Primož Kališnik7. 2. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Čista petica

O pravljicah.
Branko Babič6. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Dan branja

Nekje sem prebral, da Slovenec letno prebere le še pet knjig v maternem jeziku. Pa tudi, da vsakoletno denimo za loto namenimo več denarja kot za knjigo. Noro!
Bojan Budja6. 2. 2026 | 22:25
22:21
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Pia se je v šovu Kmetija zlomila, premagale so jo solze

Razmišljala je o domu, občutila je samoto. Vseeno ni vrgla puške v koruzo in jo bomo v šovu še naprej gledali.
6. 2. 2026 | 22:21
21:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRZNO

Takšne tatvine se dogajajo v dopoldanskem času, to je žal doživela gospa v Osredku pri Krmelju

Eden je stanovalko zamotil s pogovorom, drugi pa izkoristil njeno nepazljivost, vstopil v hišo in našel ter ukradel denar.
6. 2. 2026 | 21:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki