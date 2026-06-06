Policijski konji ne smejo in ne bodo končali v klavnici? (FOTO)

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da še vedno iščejo kupca policijskega službenega konja z imenom Faraon, ki še vedno čaka novega, razumevajočega lastnika. Zato so ponovno, že tretjič razpisali zbiranje ponudb. »Prejšnja poziva žal nista uspela, zato objavljamo ponovni, že tretji poziv morebitnim zainteresiranim za odkup našega službenega konja Faraona. Konj se nahaja v hlevih Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, v Kamnici pri Mariboru. Svoje ponudbe lahko pošljete do ponedeljka, 8. junija 2026, do 15. ure,« so sporočili iz GPU, kjer dodajajo, da je Faraon kastrat, rjavec slovenske toplokrvne pasme, rojen 23. maja 2012. Izhodiščna cena zanj je 1.000 evrov.

Konj Faraon sicer zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v policiji, saj je karakterno poseben in občutljiv. Pri hranjenju potrebuje mirno in urejeno okolje, pri nalaganju na transport pa je lahko nekoliko nemiren. Zaradi svojega značaja je primeren za izkušenega in potrpežljivega jahača, ki razume njegove potrebe.

Za Faraona doslej ni bilo interesa FOTO: Policija

Za Faraona doslej ni bilo interesa FOTO: Policija

»Faraona lahko spoznate po predhodnem dogovoru s Petrom Majcenovičem, komandirjem Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor (telefon 02 320 97 01 ali 02 320 97 00). Podrobnejše informacije o živali, načinu in roku plačila ter drugih pogojih, vključno z obvezno izjavo in vprašalnikom, ki ju morajo izpolniti zainteresirani kupci, so objavljene na portalu GOV.SI,« so še sporočili iz Policije, kjer zagotavljajo, da policijski službeni konj ne sme in ne bo končal v klavnici.

Policija zagotavlja, da ga ne bodo podarili

Ravno zato kupec izpolni in podpiše obvezno izjavo, kjer so opredeljene vse obveznosti kupca. Prav tako prodano žival, po omenjeni podpisani izjavi, policisti več let nadzirajo. S tem so odgovorili nekaterim, ki po družbenem omrežju in tudi sploh pišejo, da naj bi »konja podarili«. To pa tudi pomeni, da tudi če po znižani ceni ne bo prodan, da ga ne bodo podarili temveč znova razpisali dražbo. Sicer pa smo neuradno izvedeli, da ob vsakem razpisu pride nekaj zainteresiranih na ogled, a se (še) nihče ni odločil za odkup.