Policijski konjiček Faraon išče novega ljubečega jahača. Bi ga imeli?

Na Policijski postaji vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor so v preteklih dneh v imenu svojega službenega konja slovenske toplokrvne pasme, z imenom Faraon, napisali naslednje hudomušno sporočilo:

»Howdy, sem policijski konj Faraon in iščem nov dom, ker se v modri uniformi ne znajdem najbolje. Pravijo, da zaradi karakternih in delovnih lastnosti. Pri hranjenju potrebujem mirno in urejeno okolje, pri nalaganju na transport sem lahko nekoliko nemiren, zato policijsko življenje ni zame. Zaradi svojega značaja iščem bolj izkušenega in potrpežljivega jahača, ki razume moje potrebe. Sem kastrat, rjavec, pasme slovenska toplokrvna, rojen 23. maja 2012. Vse dobre stvari nekaj stanejo, tudi jaz, zato lastniki zahtevajo izhodiščno ceno 2.900 evrov. Po predhodnem dogovoru z načelnikom Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor me lahko pridete osebno obiskati, da se spoznamo in vidimo, če smo za skupaj. Ponudbe zame lahko oddate do torka, 17. marca 2026, do 15. ure.«

Konj je bil letos izločen iz dela, saj zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za službo v policiji. Je nekoliko karakterno poseben in občutljiv. Pri hranjenju potrebuje mirno in urejeno okolje, pri nalaganju na transport pa je lahko nekoliko nemiren. Zaradi svojega značaja je primeren za izkušenega in potrpežljivega jahača, ki razume njegove potrebe. V civilu bi lahko bil odličen kompanjon, še poudarjajo, zato ga s težkim srcem ponujajo v nov dom.

Faraona lahko pred odločitvijo tudi obiščete in bolje spoznate

Zainteresirani lahko Faraona spoznate po predhodnem dogovoru s Petrom Majcenovičem, komandirjem PP vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor (telefon številka (02) 320 97 01 ali (02) 320 97 00). Rok za pošiljanje ponudb je torek, 17. marec 2026, do 15. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, prispe pred iztekom roka za prejem ponudbe. Ponudnik lahko ponudbo pošlje preko dostavne službe ali osebno dostavi (prinese) na navedeni naslov do roka za prejem ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 18. marca 2026, ob 9. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb lahko dobite pri Mojci Pleško Grah, na telefonski številki (01) 428 47 23 ali elektronski pošti mojca.pleskograh@gov.si, ter pri Nejcu Nadbathu, na telefonski številki (01) 428 47 24 in elektronskem naslovu nejc.nadbath@gov.si.