Policijski pes v Kranju rešil življenje: v mrzli vodi so našli poškodovanega in podhlajenega moškega

V noči na 1. maj so policisti na območju Kranja obravnavali prometno nesrečo, ki bi se lahko končala tragično, a se je zaradi hitrega ukrepanja in učinkovitega sodelovanja ekip razpletla brez hujših posledic. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti okoli druge ure zjutraj na kraju nesreče našli poškodovano vozilo, voznika pa ni bilo. Ker je obstajal sum, da je udeleženec nesreče poškodovan in se nahaja v bližini, so takoj začeli z iskalno akcijo.

V iskanje je bila vključena tudi vodnica službenega psa, ki je s psom kmalu zaznala sled. Ta je policiste vodila po strmem in zaraščenem terenu proti reki Savi. Na rečnem bregu je pes začel opozarjati na prisotnost osebe, kar je policiste usmerilo k natančnemu pregledu območja. Med naplavinami v vodi, ki je imela približno deset stopinj, so našli poškodovanega in podhlajenega moškega, ki zaradi izčrpanosti ni mogel sam iz vode. Policist ga je nemudoma izvlekel na varno, na kraj pa so prispeli reševalci, ki so ga oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.

Na policiji so ob tem poudarili pomen hitrega odziva in vloge službenega psa. »Policijski pes, ki je na terenu šele kratek čas, je odlično opravil svoje delo in ključno pripomogel k hitremu odkritju osebe,« so zapisali in dodali, da je s tem rešil življenje. Dogodek se je kljub zahtevnim razmeram, ki bi lahko imele bistveno hujše posledice, srečno zaključil. Na Policijski upravi Kranj so ob tem poudarili tudi pomen usklajenega delovanja ekip na terenu ter vlogo usposobljenih službenih psov pri iskalnih akcijah.