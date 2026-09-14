Policist bi odstranil posnetke tragedije na Čopovi ulici

SPORNI POSNETKI

Tomaž Podobnik zanika, da vklenjenemu Arminu Đutoviću ni pomagal. Prepričan je, da ga soobtoženi mož postave ne bi smel snemati.

Dvainpetdesetletni Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so sodelovali v intervenciji zoper Armina Đutovića, ki se je zanj tri dni zatem, 11. decembra 2024, v ljubljanskem kliničnem centru končala tragično, želi iz sodnega spisa izločiti videoposnetke, ki so nastali s pomočjo t. i. bodycama (majhne kamere, ki jih na sebi nosijo policisti in z njimi snemajo dogajanje med samo intervencijo). To kamero je 8. decembra 2014 v dopoldanskih urah na Čopovi ulici v Ljubljani na sebi nosil policist Tomi Brdnik. Podobnikov zagovornik Tomaž Pulko je pojasnil, da njegov klient s snemanjem policista ...