Policist bi odstranil posnetke tragedije na Čopovi ulici

Tomaž Podobnik zanika, da vklenjenemu Arminu Đutoviću ni pomagal. Prepričan je, da ga soobtoženi mož postave ne bi smel snemati.
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Tomaž Podobnik krivde ni priznal. FOTO: Dejan Javornik
Dvainpetdesetletni Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so sodelovali v intervenciji zoper Armina Đutovića, ki se je zanj tri dni zatem, 11. decembra 2024, v ljubljanskem kliničnem centru končala tragično, želi iz sodnega spisa izločiti videoposnetke, ki so nastali s pomočjo t. i. bodycama (majhne kamere, ki jih na sebi nosijo policisti in z njimi snemajo dogajanje med samo intervencijo). To kamero je 8. decembra 2014 v dopoldanskih urah na Čopovi ulici v Ljubljani na sebi nosil policist Tomi Brdnik. Podobnikov zagovornik Tomaž Pulko je pojasnil, da njegov klient s snemanjem policista ...