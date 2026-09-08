Policista izdajala tajne podatke domnevnemu mamilarskemu šefu iz fitnesa (FOTO)

KRIMINALNA MREŽA

Gregor Tuš iz Maribora je domnevno vodil preprodajalce poživil in zdravil. Da mu preiskovalci sledijo, je izvedel kar iz policijskih vrst.

Novembra 2005 je Tuš v Kopru na tekmovanju v bodibildingu postal Mister Slovenian Open. FOTO: S. N.

Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Hongkong, Irska, Nemčija, Nizozemska, Nova Zelandija, Portugalska, Singapur, Švedska in Združeno kraljestvo. To so države, v katere je hudodelska združba, na čelu katere po prepričanju specializiranega oddelka državnega tožilstva stoji Gregor Tuš, 47-letnik iz Kamnice pri Mariboru, pošiljala prepovedane droge, poživila in zdravila brez dovoljenja. Dokler Tušu ob aretaciji konec februarja niso na rokah zažvenketale lisice, je prek šifriranih komunikacijskih kanalov in z uporabo tehničnih sredstev za prikrivanje identitete prek temnega spleta ...