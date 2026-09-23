Policisti iščejo roparja bencinskega servisa na Dobrovi

Policisti preiskujejo rop bencinskega servisa, ki se je zgodil v torek okoli 19. ure na Dobrovi. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Zahteve je podkrepil z nožem. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so zapisali, je storilec visok med 175 in 180 centimetri, oblečen v črno kratko majico, temno moder spodnji del trenerke, obraz je imel zakrit z majico, obut je bil v črne čevlje. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ropa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.