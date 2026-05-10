Policisti na avtocesti ustavili voznika, ki je drvel z 201 kilometrom na uro

Celjski prometniki so s kolegi iz Maribora, Ljubljane in Murske Sobote, predstavniki Fursa, cestninskimi nadzorniki in podjetjem Cestel v četrtek izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. »Nadzor smo usmerili v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter spoštovanja predpisov s področja socialne zakonodaje glede obveznih počitkov in delovnega časa voznikov,« so pojasnili s PU Celje.

Ustavili in kontrolirali so 35 tovornih vozil in avtobusov ter 12 vozil za prevoz nevarnega blaga. Skupno so zaznali 35 različnih kršitev, od tega 14 kršitev s področja socialne zakonodaje. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje. »Zaznali smo tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo iz prometa izločili sedem tovornih vozil,« smo izvedeli.

Namesto dovoljenih 130 je vozil 201 km/h. FOTO: Pu Celje

Vzporedno so izvajali meritve hitrosti in nadzor nad spoštovanjem varnostne razdalje. Pri tem so ugotovili 52 kršitev, od tega sedem prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Izstopal je voznik avta, ki je vozil 201 km/h. »Avtocesta A1 spada med prometno najbolj obremenjene cestne povezave v Sloveniji. Zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice–Dramlje bodo tudi v prihodnje nastajali zastoji, zato vse voznike ponovno pozivamo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti ter določila socialne zakonodaje, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti,« dodajajo.