Policisti razkrili podrobnosti iskanja deklice (3): »To je bil medvedek za pogum mali plavolaski v beli oblekici z zelenimi rožicami…«

Poročali smo že o veliki iskalni akciji v Termah Čatež, kjer so iskali otroka. Zdaj so v PU Novo mesto objavili ganljiv zapis in razkrili več podrobnosti.

»Včeraj popoldne smo prejeli obupan klic na pomoč iz kampa na območju Posavja. Klicala je državljanka Poljske, ker naj bi se izgubila njena hči, manj kot tri leta stara deklica. Z bratcem naj bi se le malo oddaljila z območja kampa in ko ju je mati izgubila iz vidnega polja, je stekla za njima in deklice ni bilo. Klicala jo je in iskala, vendar je ni našla.

Nemudoma smo na kraj napotili vse razpoložljive policiste PP Brežice in vodnika službenega psa PP VSP Novo mesto. Stekla je hitra, obsežna in usklajena iskalna akcija pod vodstvom policistov. Pregledovali smo območje kampa, nasipe, poti, okolico, vodne površine in vse kotičke, kamor bi malčica lahko zašla. V iskanje so se takoj vključili tudi varnostniki, gasilci in vodniki reševalnih psov. Neverjetna je bila samoiniciativnost gostov kampa iz številnih držav, ki so takoj prepoznali stisko in nesebično priskočili na pomoč.

Vsakomur, ki je sodeloval pri iskanju se je močno povečal utrip srca. Želja, da bi čimprej ugledali plavolaso malčico v beli oblekici z zelenimi rožicami je bila neizmerna. In prav tukaj se je ponovno pokazalo, kako veliko moč imata človeška solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem v stiski.

Po uri in pol požrtvovalnega iskanja vseh sodelujočih je deklico slab kilometer stran, v bližini koruznega polja, našla gostja kampa iz Škotske. Malčico je v naročju prinesla do policistov, ti pa so jo vrnili v objem njene mamice. Trenutek, ki ga je težko opisati z besedami. Olajšanje. Solze. Sreča. Deklico so pregledali reševalci, ki so prav tako takoj prispeli na kraj. Na svojem potepu je na srečo utrpela le nekaj prask in je bila izčrpana zaradi vročine. Najpomembneje pa je, da se je zgodba končala tako, kot smo si vsi želeli – srečno.

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali: gostom kampa in obiskovalcem Term Čatež, ki so takoj priskočili na pomoč, gospe iz Škotske, ki je deklico našla,

varnostnikom družbe Sintal, gasilcem PGD Cerina, vodnikom reševalnih psov, reševalcem NMP ZD Brežice, zaposlenim v Termah Čatež ter vsem policistkam in policistom, ki so sodelovali v iskalni akciji.

Včerajšnja iskalna akcija je še enkrat pokazala, da največjo moč skupnosti predstavljajo ljudje. Ko stopimo skupaj in vsak prispeva svoj del, se lahko tudi zgodbe, polne strahu, obupa in negotovosti, končajo z nasmehom, objemom in solzami sreče.

Danes sta deklico in njeno mamico ponovno obiskali policistki. Podarili sta ji policijskega medvedka. V spomin na dogodek, ki ga bo, upamo, sčasoma prekril spomin na prijaznost ljudi, ki so ji pomagali, da se je varno vrnila v mamino naročje.

To je bil medvedek za pogum. In opomnik, da v stiski nikoli nisi sam.

Iskrena hvala vsem, ki ste bili del zgodbe s srečnim koncem.

In srečno v življenju – mala plavolaska v beli oblekici z zelenimi rožicami…« so tako navedli na PU Novo mesto.