ANONIMKA

Policisti sami spisali anonimno prijavo?!

Izdali so se, ker je bilo v njej tisto, kar je v več mesecih opazovanja ugotovil litijski preiskovalec. Zdaj bo, tako kaže, zato padel kazenski postopek zaradi gojenja večje količine trave.

Galerija Nejc Berus je v preiskavi edini priznal krivdo. Na začetku predobravnavnega naroka se o njej še ni želel izreči. FOTO: Dejan Javornik

»Če bo na koncu obveljala moja odločitev, da so bili vsi dokazi nezakonito pridobljeni, to pomeni, da od tožilskega spisa ostanejo le še platnice.« S temi besedami je ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja sklenila odločanje v okviru predobravnavnega naroka glede zakonitosti dokazov v eni od večjih kazenskih zadev. Vanjo so po prepričanju tožilke Anite Filipčič vpleteni 35-letni Saša Matić, njegova 31-letna sestra Snežana Matić, njen 30-letni partner Nejc Berus ter 41-letni Srb Bojan Vasić z začasnim prebivališčem v Ljubljani. Razlogi, da se je sodnica po zaslišanju več prič, med drugim ...