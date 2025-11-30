Policisti stopili pred kamere: truplo v okolici Majšperka je Stefanijino (31), to je z njo storil Patrik

Iskanje pogrešane vplivnice Stefanie Pieper iz Gradca se je, kot smo pisali, včeraj tragično končalo, avstrijski policisti pa so zdaj razkrili nekaj podrobnosti, ki so jih izvlekli iz osumljenca, 31-letnega slovenskega državljana Patrika. Kot je znano, so ga policisti v petek aretirali v Sloveniji in ga izročili Avstriji, kjer je med večurnim zaslišanjem prekinil molk, piše Bild. »Včeraj je 31-letnik med zaslišanjem priznal zločin. Zdaj je gotovo: pogrešana ženska je bila včeraj najdena mrtva v Sloveniji. Umrla pa je ravno v dneh, ko obeležujemo boj proti nasilju nad ženskami,« je na tiskovni konferenci dejal direktor avstrijske državne policije Gerald Ortner.

Markus Haas iz državnega urada kriminalistične policije je nato pojasnil potek preiskave: »24. novembra zvečer sta bila osumljenec in žrtvin pes v njunem stanovanju. Na podboju vrat so našli madeže krvi, a večino krvi je osumljenec že odstranil. Stanovanje so policisti preiskali in na pomoč poklicali tudi službenega psa. Takoj so zaslišali priče, nekatere so povedale, da so iz stanovanja tistega jutra slišali razgret prepir. Policisti so pregledali tudi posnetke nadzornih kamer, ki so ujele Patrika, kako se je istega popoldneva odpeljal v Slovenijo in nato nazaj.«

Patrika so istega dne, 24. novembra, aretirali v bližini igralnice ob slovenski meji, je še povedal Haas in nadaljeval: »Tam je zažgal avto, da bi prikril vse sledi. Šele po več urah zaslišanja je prekinil molk in priznal, da je 31-letno žensko umoril, njeno truplo stlačil v kovček in jo na zadnjem sedežu prepeljal v Slovenijo. Zakopal jo je na gozdnatem območju blizu Majšperka.« Haas ni želel komentirati govoric, da je bila Stefanie zadavljena, je pa potrdil, da sta bila z osumljencem občasno v razmerju in da sta se pred kratkim razšla. Kot smo pisali, so policisti aretirali tudi Patrikovega brata in očima, oba v četrtek, in ju zaradi nevarnosti oviranja postopka pridržali. Med zaslišanjem je Patrik po poročanju portala Der Grazer sicer vztrajal, da z izginotjem Stefanie in njeno smrtjo nista imela nič. To se je pokazalo tudi med kriminalistično preiskavo, zato so ju tudi že izpustili na prostost.

Avstrijci so se ob tem za odlično opravljeno delo in sodelovanje zahvalili slovenskim policistom. »Zahvaljujoč pomoči slovenskih kolegov smo včeraj našli kovček s truplom. Opravljena je bila preiskava in ugotovljeno je bilo, da je ženska umrla nasilne smrti,« je dejal Christian Kroschl z graškega državnega tožilstva.

Notranjost polil z vnetljivo tekočino

Na današnji novinarski konferenci v Gradcu je sodeloval tudi vodja Sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič, ki je dejal, da so mariborske policiste v ponedeljek zvečer obvestili o gorečem osebnem avtomobilu na območju Policijske postaje Šentilj. V bližini avtomobila so izsledili tudi lastnika vozila, slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Avstriji Patrika M.

»Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni na parkirnem prostoru notranjost vozila polil z vnetljivo tekočino in zanetil požar, s čimer je nameraval uničiti sledove kaznivega dejanja. Po tem se je odpravil v notranjost poslovnega prostora in zaposlene prosil za pomoč pri gašenju vozila,« je dejal Vidovič. In nadaljeval: »Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oziroma pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne državljanke Avstrije. Osumljenemu je bila odvzeta prostost, na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo Republike Avstrije je bil v torek priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je odločal glede njegove izročitve avstrijskim oblastem. V petek je bil na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo že predan avstrijskim varnostnim organom.« Mariborski policisti so v preteklih dneh in ob tesnem sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi izvajali intenzivno preiskavo in aktivnosti za izsleditev pogrešane Stefanie ter ugotavljali vse okoliščine njenega izginotja tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, je dodal Vidovič, ki se je ob tem zahvalil tudi občanom, ki so policistom pomagali z informacijami.

»Na podlagi izmenjave informacij ter predvsem odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi smo včeraj v okolici Majšperka našli v gozdu zakopan kovček, v njem pa žensko truplo, za katero je bilo ugotovljeno, da je pogrešana avstrijska državljanka. Kriminalisti Policijske uprave Maribor so v navzočnosti dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je ženska umrla nasilne smrti. Natančen vzrok smrti se bo ugotavljal pri sodni obdukciji,« je zaključil vodja mariborskih kriminalistov.