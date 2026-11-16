Policisti v akciji Slovenija piha 0,0 množično odvzemali vozniška dovoljenja: številke vas bodo presenetile

Policisti so v akciji nadzora prometa Slovenija piha 0,0, ki je potekala med 2. in 11. novembrom, odredili 17.606 alkotestov, od katerih je bilo pozitivnih 431. Odredili so tudi 173 hitrih testov na droge, od katerih je bilo pozitivnih 66, 28 voznikov pa je preizkus odklonilo. Skupaj so začasno odvzeli 413 vozniških dovoljenj, so navedli.

Od 431 pozitivnih alkotestov je bilo 287 pozitivnih do 0,52 miligramov na liter izdihanega zraka in 144 pozitivnih nad 0,52 miligramov na liter izdihanega zraka, so zapisali na spletni strani Generalne policijske uprave.

V sklopu akcije, ki je potekala v času martinovanj, so policisti po vsej Sloveniji izvajali poostrene nadzore prometa in preverjali psihofizično stanje voznikov. Z akcijo, ki je potekala že enajsto leto in so jo izvajali skupaj z ministrstvom za zdravje, skušajo spodbujati odgovorno ravnanje v prometu in opozarjati na škodljive posledice pitja alkohola na zdravje, so zapisali.