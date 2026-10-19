Policisti v Postojni zasegli zajetno količino konoplje: 45-letnika čaka kazenska ovadba (FOTO)

Galerija
Postojnski policisti so danes opravili hišno preiskavo pri 45-letnem moškem z območja Postojne in pri tem naleteli na večjo količino snovi, za katere utemeljeno sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo in njene derivate. Preiskali so stanovanjsko hišo in pripadajoče zunanje površine, zaradi ugotovitev pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.
Policijski postopek so sprva uvedli zaradi suma kaznivega dejanja s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so zasegli kar 192 svežih vej z zelenimi cvetovi, večjo količino posušenih rastlinskih delcev zeleno-rjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto rjavo snovjo in dve posodi z gosto snovjo rjave barve.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.