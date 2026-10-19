Policisti v Postojni zasegli zajetno količino konoplje: 45-letnika čaka kazenska ovadba (FOTO)

Postojnski policisti so danes opravili hišno preiskavo pri 45-letnem moškem z območja Postojne in pri tem naleteli na večjo količino snovi, za katere utemeljeno sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo in njene derivate. Preiskali so stanovanjsko hišo in pripadajoče zunanje površine, zaradi ugotovitev pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

Policijski postopek so sprva uvedli zaradi suma kaznivega dejanja s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Med preiskavo so zasegli kar 192 svežih vej z zelenimi cvetovi, večjo količino posušenih rastlinskih delcev zeleno-rjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto rjavo snovjo in dve posodi z gosto snovjo rjave barve.

Zasežene snovi bodo poslali na analizo

Med preiskavo so policisti odkrili in zasegli večjo količino snovi ter rastlinskih delov, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za konopljo in njene derivate. FOTO: Pu Koper

Čeprav policisti glede na okoliščine sumijo, da gre za konopljo in njene derivate, bo natančno sestavo zaseženih snovi mogoče potrditi šele z nadaljnjimi analizami. Zaradi količine in narave zaseženega so o ugotovitvah obvestili pristojne pravosodne organe, preiskavo pa razširili v kazenski postopek. Policisti so se ob tem zahvalili občanom, ki jim s svojimi informacijami pomagajo pri odkrivanju nezakonitih ravnanj. Poudarili so, da so pri njihovem delu dragocene tudi anonimne prijave. »Tudi anonimne prijave pomembno prispevajo k odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj ter k večji varnosti skupnosti,« so sporočili in občane pozvali, naj jih tudi v prihodnje obveščajo o sumih kaznivih ravnanj.