Policisti z žvižgi in transparenti začeli stavko: »Policija ni strošek, je temelj države!«

Med stavko, ki jo je napovedal eden od reprezentativnih sindikatov Policijski sindikat Slovenije (PSS) in v kateri torej ne stavkajo vsi policisti, pričakujemo dosledno izvajanje vseh nalog, določenih v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, ki so jih policisti med stavko dolžni opravljati. Kljub stavki morajo namreč policisti tudi v času stavke izvajati vse ključne naloge za varnost ljudi in premoženja, javni red, prometno varnost in nadzor državne meje. Tako je minister za notranje zadeve Branko Zlobko na podlagi 23. člena Zakona o državni upravi vodjem organizacijskih enot policije posredoval navodilo, naj v času stavke zagotovijo spoštovanje pravice do stavke ter hkrati nemoteno izvajanje vseh zakonsko določenih nalog policije. Za pogajanja o stavkovnih zahtevah PSS je vlada imenovala pogajalsko skupino, ki jo vodi minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Prva pogajanja so predvidena v začetku naslednjega tedna. Zavedamo se, da policistke in policisti vsak dan opravljajo zahtevno in odgovorno delo za varnost vseh prebivalcev. Zato si zaslužijo stabilne in predvidljive razmere, uresničevanje že doseženih dogovorov in odgovoren socialni dialog – ne pa dodatnega zaostrovanja razmer.

Poudarjamo, da pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost intenzivno potekajo z obema policijskima sindikatoma. Več vsebin je že usklajenih ali zelo blizu dogovora, zato je bilo predlagano, da se sklene aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost javni red in varnost (KPDJRV) za tiste rešitve, ki so že dogovorjene. Za preostala odprta vprašanja je bil predlagan poseben dogovor in nadaljevanje pogajanj do konca leta 2027, s čimer bi se že doseženi dogovori lahko začeli izvajati takoj, odprta vprašanja pa bi se reševala v nadaljnjem socialnem dialogu.

Pogajalski strani sta se uskladili o številnih vprašanjih, kot so na primer: opravljanje policijskih nalog zunaj delovnega časa, organizacija in razporejanje delovnega časa, bistveno bolj ugodna ureditev odškodninske odgovornosti delodajalca za nesrečo pri delu, posebno varstvo določenih kategorij javnih uslužbencev, celovita ureditev seznanitve s prostimi delovnimi mesti, možnost premestitve zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter dodatno usposabljanje za izboljšanje oziroma vzdrževanje psihofizičnih zmogljivosti.

Kar zadeva same stavkovne zahteve, je treba poudariti, da so pogajanja o aneksu h KPDJRV še v teku, pri čemer je velik del normativnih vsebin že usklajen ali zelo blizu dogovora. Pri pogajanjih o kariernem sistemu pa vladna stran zagovarja odgovoren pristop – najprej jasna opredelitev delovnih mest, pogojev in kompetenc, šele nato uvrstitve v plačne razrede in prevedba obstoječih delovnih mest v nov sistem. Na Ministrstvu za notranje zadeve povsem ločeno od pogajanj za KPDJRV že potekajo pogajanja o določitvi meril in kriterijev za izplačevanje delovne uspešnosti v policiji. Da bi se navedena tematika urejala v KPDJRV, je povsem nova sindikalna zahteva. Po drugi strani pa sta bili v sklepu o napovedi stavke izpostavljeni tudi zahtevi, ki v teh pogajanjih sploh nista bili odprti – takojšnja in ustrezna ureditev letnih dopustov ter aneks k dogovoru o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev na podlagi 74.a člena ZODPol. Gre za zahtevi, ki v okviru pogajanj za aneks h KPDJRV doslej nista bili predmet razprave, zato ju ni mogoče predstavljati kot razlog za zastoj pogajanj.

Pomembno je poudariti, da v tem času niso potekala le pogajanja, temveč je bilo sprejetih tudi več pomembnih zakonodajnih sprememb, ki neposredno izboljšujejo položaj policistov in pogoje za delo policije. S spremembami Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) je bila med drugim okrepljena vloga kolektivnega pogajanja pri urejanju nadurnega dela, odmorov in počitkov, izboljšano je bilo pravno varstvo policistov ter razširjen dostop do psihološke pomoči tudi za pomožne policiste, upokojene uslužbence policije in njihove družinske člane. Izboljšan je bil tudi položaj kandidatov za policiste, saj se je zvišala njihova plača v času usposabljanja, vzpostavljena pa je bila tudi zakonska podlaga za štipendiranje za delo v policiji. Zagotovili smo možnost podaljševanja ali sklenitve nove najemne pogodbe za upokojene uslužbence policije.