ODZIVI

Politična vplivnica Zala Klopčič brez zadržkov: Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti

Po vzporednih volitvah zmaga Gibanju Svoboda z 29,9 odstotka, SDS 27,5 odstotka.
Zala Klopčič je slovenska politična aktivistka, vplivnica in študentka farmacije iz Ljubljane, ki je javnosti znana po komentiranju družbenopolitičnih tem in delovanju v mladinskih strukturah SDS. FOTO: Instagram
S. U.
 22. 3. 2026 | 19:45
 22. 3. 2026 | 20:27
2:40
A+A-

Na današnjih državnozborskih volitvah zmago kaže stranki Gibanje Svoboda, ki je glede na rezultate vzporednih volitev prejela 29,9 odstotka glasov. Sledi SDS s 27,5 odstotka. V DZ bi se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Levica in Vesna, Demokrati in Resni.ca, kažejo vzporedne volitve, ki jih je za TVS in POP TV pripravil inštitut Mediana.

Prvi vzporedni rezultati: Golob 30 poslancev, Janša 27! Logar in Stevanović sta jeziček na tehtnici

V DZ bi se po rezultatih vzporednih volitev uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča (9,4 odstotka), SD (6,7 odstotka), Levica in Vesna (6,3 odstotka), Demokrati Anžeta Logarja (5,9 odstotka) in Resni.ca (5,2 odstotka). Sodeč po rezultatih vzporednih volitev bi Svoboda v DZ zasedla 30 sedežev, SDS 27, lista NSi, SLS in Fokus devet, SD šest, Levica in Vesna šest, Demokrati in Resni.ca pa po pet. Pod parlamentarnim pragom so ostale stranke Prerod (2,9 odstotka), SNS (2,2 odstotka), Pirati (2,1 odstotka), Mi, socialisti (0,6), Zeleni Slovenije in Stranka generacij (0,4 odstotka), koalicija Alternativa za Slovenijo (0,3 odstotka), Glas upokojencev (0,3 odstotka) in Zaupanje Karla Erjavca (0,2 odstotka).

Zalo Klopčič, ki se v slovenskem javnem prostoru pojavlja kot politična komentatorka in vplivnica na družbenih omrežjih, smo takoj po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev vprašali za komentar. Opozarja, da zmaga Gibanja Svoboda brez jasne večine ne pomeni veliko. Po njenem mnenju se Slovenija znova znajde v znanem scenariju političnih preigravanj in zapletenega sestavljanja vlade.  »Trenutno kaže, da vlade ne more sestaviti ne desna, ne leva stran, vsaj ne brez prelomitev obljub Demokratov in Zorana Stevanovića. Oba sta namreč izjavila, da ne gresta v vlado z Janezom Janšo in Robertom Golobom. Iskreno sem si sama želela korenitih sprememb in me preseneča, da so rezultati vzporednih volitev pokazali tako sliko. Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti in iskreno upam, da bodo realni rezultati pretresli sliko.«

Komentar politične situacije nam je obljubila tudi direktorica in ustanoviteljica civilnodružbenega Inštituta 8. marec Nika Kovač. Njen odgovor še pričakujemo.

 

 

 

 

ZADNJE NOVICE
20:46
Šport  |  Tekme
SVETOVNO PRVENSTVO V DVORANI

Tini Šutej je uspelo, prišla je še do ene medalje na svetovnem prvenstvu

Slovenska atletinja Tina Šutej je zadnji dan 21. svetovnega prvenstva v dvorani v poljskem Torunu v skoku s palico osvojila srebro in s tem svojo osmo medaljo na velikih tekmovanjih v karieri. Preskočila je 4,80 m, zmagala pa je Britanka Molly Caudery, predlanska dvoranska svetovna prvakinja je zmogla 4,85 m.
22. 3. 2026 | 20:46
20:45
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE RAZMER

»Paranoični Putin« v neprebojni utrdbi: strah pred atentatom vse večji

V obupanem poskusu, da bi prikrili njegovo gibanje in preprečili morebitne napade z droni ali usklajene akcije, so oblasti v Moskvi začele uvajati občasne izpade mobilnega interneta.
22. 3. 2026 | 20:45
20:25
Bulvar  |  Tuji trači
TURŠKA NADALJEVANKA

Se še spomnite popoldnevov v njuni razkošni romantični družbi? Sulejman in Hurem bosta po 15 letnih ponovno skupaj

Priljubljeni turški igralci Halit Ergenç in Meryem Uzerli, ki sta zaslovela s serijo Sulejman Veličastni, bosta po 15 letih znova združila moči.
22. 3. 2026 | 20:25
20:15
Novice  |  Slovenija
PRVI ODZIVI

Alenka Bratušek po objavi rezultatov: »Dokler tega ne rešimo, ni dopusta!« (VIDEO)

Naše ekipe so na terenu ujele tudi Alenko Bratušek.
22. 3. 2026 | 20:15
19:45
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

19:25
Bulvar  |  Domači trači
PODPORNICI

Takole sta v štab prišli mama in sestra Tine Gaber (FOTO)

Gibanje Svoboda je volilne rezultate pričakala v Cvetličarni.
22. 3. 2026 | 19:25

IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
