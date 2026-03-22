Politična vplivnica Zala Klopčič brez zadržkov: Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti

Na današnjih državnozborskih volitvah zmago kaže stranki Gibanje Svoboda, ki je glede na rezultate vzporednih volitev prejela 29,9 odstotka glasov. Sledi SDS s 27,5 odstotka. V DZ bi se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Levica in Vesna, Demokrati in Resni.ca, kažejo vzporedne volitve, ki jih je za TVS in POP TV pripravil inštitut Mediana.

V DZ bi se po rezultatih vzporednih volitev uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča (9,4 odstotka), SD (6,7 odstotka), Levica in Vesna (6,3 odstotka), Demokrati Anžeta Logarja (5,9 odstotka) in Resni.ca (5,2 odstotka). Sodeč po rezultatih vzporednih volitev bi Svoboda v DZ zasedla 30 sedežev, SDS 27, lista NSi, SLS in Fokus devet, SD šest, Levica in Vesna šest, Demokrati in Resni.ca pa po pet. Pod parlamentarnim pragom so ostale stranke Prerod (2,9 odstotka), SNS (2,2 odstotka), Pirati (2,1 odstotka), Mi, socialisti (0,6), Zeleni Slovenije in Stranka generacij (0,4 odstotka), koalicija Alternativa za Slovenijo (0,3 odstotka), Glas upokojencev (0,3 odstotka) in Zaupanje Karla Erjavca (0,2 odstotka).