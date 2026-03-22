Politična vplivnica Zala Klopčič brez zadržkov: Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti

Na današnjih državnozborskih volitvah zmago kaže stranki Gibanje Svoboda, ki je glede na rezultate vzporednih volitev prejela 29,9 odstotka glasov. Sledi SDS s 27,5 odstotka. V DZ bi se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Levica in Vesna, Demokrati in Resni.ca, kažejo vzporedne volitve, ki jih je za TVS in POP TV pripravil inštitut Mediana.
V DZ bi se po rezultatih vzporednih volitev uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča (9,4 odstotka), SD (6,7 odstotka), Levica in Vesna (6,3 odstotka), Demokrati Anžeta Logarja (5,9 odstotka) in Resni.ca (5,2 odstotka). Sodeč po rezultatih vzporednih volitev bi Svoboda v DZ zasedla 30 sedežev, SDS 27, lista NSi, SLS in Fokus devet, SD šest, Levica in Vesna šest, Demokrati in Resni.ca pa po pet. Pod parlamentarnim pragom so ostale stranke Prerod (2,9 odstotka), SNS (2,2 odstotka), Pirati (2,1 odstotka), Mi, socialisti (0,6), Zeleni Slovenije in Stranka generacij (0,4 odstotka), koalicija Alternativa za Slovenijo (0,3 odstotka), Glas upokojencev (0,3 odstotka) in Zaupanje Karla Erjavca (0,2 odstotka).
Zalo Klopčič, ki se v slovenskem javnem prostoru pojavlja kot politična komentatorka in vplivnica na družbenih omrežjih, smo takoj po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev vprašali za komentar. Opozarja, da zmaga Gibanja Svoboda brez jasne večine ne pomeni veliko. Po njenem mnenju se Slovenija znova znajde v znanem scenariju političnih preigravanj in zapletenega sestavljanja vlade. »Trenutno kaže, da vlade ne more sestaviti ne desna, ne leva stran, vsaj ne brez prelomitev obljub Demokratov in Zorana Stevanovića. Oba sta namreč izjavila, da ne gresta v vlado z Janezom Janšo in Robertom Golobom. Iskreno sem si sama želela korenitih sprememb in me preseneča, da so rezultati vzporednih volitev pokazali tako sliko. Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti in iskreno upam, da bodo realni rezultati pretresli sliko.«
Komentar politične situacije nam je obljubila tudi direktorica in ustanoviteljica civilnodružbenega Inštituta 8. marec Nika Kovač. Njen odgovor še pričakujemo.