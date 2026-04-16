Politične napetosti po izvolitvi predsednika Državnega zbora: »Vsi polni ust morale in etike«

Po izvolitvi novega predsednika Državnega zbora so se v slovenskem političnem prostoru okrepile razprave o morebitnem preoblikovanju političnih zavezništev in prihodnjih koalicijah. V oddaji Tarča so izpostavili vprašanja, ali stiski rok po glasovanju in resni obrazi na drugi strani političnega spektra že nakazujejo možnost oblikovanja nove desnosredinske vlade ali pa gre zgolj za običajno politično taktiko.

V Studiu so bili predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović Resni.ca, Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, Franc Križan, Demokrati, Meira Hot Socialni demokrati, Asta Vrečko Levica, Janez Cigler Kralj Nova Slovenija. SDS se povabilu v oddajo ni odzval.

Meira Hot je povedala, da se ne bo spuščala v preteklost Stevanovića. »Lahko se strinjam, da je v tem kontekstu irelevantna in vsak od nas se lahko popravi, vsak od nas je lahko boljši. Spustila pa se bom v način, kako je bil imenovan, in tudi v to, kar on govor, zakaj je bil imenovan.« Hotova ne razume, kako bo predsednik Državnega zbora povezovalec, most med levim in desnim polom, če pa že dober teden napada levi pol.

Janeza Ciglerja Kralja je zabavalo pridiganje Hotove o morali. »Me kar precej zabava to pridiganje o morali in etiki s strani levih strank, prav tekmujejo med seboj zdaj od volitev naprej. Zoran Stevanović je bil izvoljen in to je 'prepucavanje', ali je primeren ali ne. Ali je bila prevara? Ni bila. Bilo je 48 glasov. Gre za koncept razumevanja demokracije s strani levih strank v Sloveniji. Če je po njihovo, je demokratično, če pa ni po njihovo, je pa kar naenkrat nelegitimno.«

Če si 'kralj', zakaj potrebuješ SDS?

Stranka Levica je v sporočilu za javnost danes poudarila, da se ob nastalih političnih dogovorih postavlja vprašanje konsistentnosti nekaterih akterjev in njihovega zaupanja volivcev. V Levici izpostavljajo, da se sami niso želeli vključiti v postopke, ki jih razumejo kot politično trgovanje s funkcijami. »Stevanović pravi, da je tak kralj, da smo morali prisiliti naše poslance, da ne prevzamejo svojih glasovnic, ker bi glasovali zanj. S tem kaže, da ima volivce za bedake. Bistvo je, da se je Stevanović zmenil s SDS, čeprav naj bi bil proti represiji in korupciji in čeprav je overil, da tega ne bo naredil. Vse ostalo je mešanje megle. Poslanci Levice in Vesne niso prevzeli glasovnic natanko zato, da ne bi bili del te kramarske trgovine s funkcijami in divjih špekulacij o tem, komu se lahko zaupa in komu ne. To smo storili soglasno. Ker se držimo svojih načel. Moč tistim, ki ne nategujejo svojih lastnih volivcev!«

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih zapisal, da bodo v stranki storili vse, da preprečijo, da bi v Sloveniji prevladal, kot ga je označil, desni populizem. Ob tem je ocenil, da je bila izvolitev Zorana Stevanovića na čelo državnega zbora presenetljiva, ter opozoril na po njegovem mnenju usklajeno delovanje med SDS in stranko Resni.ca. Takšno sodelovanje je označil za politično prevaro.

Stevanović: Zahteval bom, da poslanci glasovnic ne označujejo več

Zoran Stevanović je danes ocenil, da označevanje glasovnic na tajnem glasovanju »samo po sebi ni nobena kršitev«. Bo pa že na naslednji seji zahteval, da poslanci tega več ne počnejo, je napovedal. Možnosti vidi tudi za spremembe poslovnika DZ. Ocenjuje še, da je tajnost glasovanja izničena tudi, če poslanci glasovnic ne prevzamejo, poroča STA.