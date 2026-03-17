Golob Janšo obtožil veleizdaje, SDS s pravnimi sredstvi nad Niko Kovač (VIDEO)

Namesto poglobljene razprave o prihodnjem razvoju Slovenije je soočenje na komercialni televiziji POP TV minilo v znamenju osebnega obračunavanja med predsednikoma največjih strank, poroča časnik Delo. Premier Robert Golob in prvak opozicije Janez Janša sta pred kamerami uprizorila predvsem trk egov, piše avtor članka Uroš Esih, medtem ko so konkretni odgovori o vodenju države ostali v ozadju.

Razpravo je že v izhodišču zaznamovalo ponedeljkovo razkritje nevladnih organizacij o domnevni vpletenosti izraelskega podjetja Black Cube v predvolilno dogajanje. Ti so bili ključni element, ki je določil dinamiko večera. Golob je namreč razkritje uporabil za silovit začetek soočenja, ko je Janšo neposredno obtožil veleizdaje, s čimer je nasprotnika potisnil v obrambni položaj, ki je trajal večino oddaje: »Šlo je za zelo težke besede, ki so potem determinirale celotno strukturo soočenja,« meni Esih.

Čeprav je televizijska hiša obljubljala soočenje vizij, gledalci tega po mnenju avtorja niso bili deležni. Ideološke razlike in osebna nestrinjanja so zasenčili programska vprašanja, zaradi česar je bila razprava vsebinsko precej revnejša od soočenj, kjer sodelujejo vsi predsedniki parlamentarnih strank. Namesto strateškega pogleda na prihodnji mandat so gledalci dobili le vpogled v globino političnega razkola med glavnima akterjema.

V taboru SDS so medtem že napovedali pravno ukrepanje zoper navedbe v povezavi z Black Cube, na omrežju X so zapisali: »Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe.«